Жара до +31 возвращается в Украину: прогноз погоды на сегодня

В пятницу, 29 августа, погода в Украине обещает быть теплой. Столбики термометра во многих областях будут показывать около 30 градусов тепла. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В пятницу ожидается небольшая облачность, но синоптики отмечают, что осадков в этот день не будет. В последние дни календарного лета солнце часто будет показываться на небе.

Ветер будет преимущественно южный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха днем "подскочит" до +26...+31 °C. В то же время в Карпатах днем будет +18...+23 °C.

Сегодня в Киеве и области тоже будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер южный с порывами 7-12 м/с.

Температура по области днем будет колебаться в пределах +26...+31°C.

В Киеве днем воздух прогреется до +27...+29 °C.

