Жара до +31 возвращается в Украину: прогноз погоды на сегодня

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 22471 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 39472 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 109430 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 59914 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 72457 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 109533 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 122946 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104938 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117341 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84536 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.2м/с
61%
752мм
Популярные новости
"Это не наша война": Сийярто обвинил Украину в "провокациях" на фоне скандала вокруг Роберта Бровди28 августа, 17:38 • 3676 просмотра
Мерц считает, что встречи Зеленского и путина не состоится28 августа, 18:03 • 5558 просмотра
Удар РФ по Киеву 28 августа: подтверждена гибель 21 человека28 августа, 18:04 • 6572 просмотра
Ракетный удар рф по Киеву: МИД Израиля отреагировал на теракт28 августа, 18:17 • 10338 просмотра
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина00:54 • 4566 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 22476 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 56733 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 109435 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 195403 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 198011 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Кароль Навроцкий
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Дания
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 126119 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 156412 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 158391 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 148714 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 179290 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

Жара до +31 возвращается в Украину: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 590 просмотра

В последний день лета в Украине ожидается теплая погода. Температура воздуха во многих областях достигнет +30°C.

Жара до +31 возвращается в Украину: прогноз погоды на сегодня

В пятницу, 29 августа, погода в Украине обещает быть теплой. Столбики термометра во многих областях будут показывать около 30 градусов тепла. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

В пятницу ожидается небольшая облачность, но синоптики отмечают, что осадков в этот день не будет. В последние дни календарного лета солнце часто будет показываться на небе.

Ветер будет преимущественно южный с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха днем "подскочит" до +26...+31 °C. В то же время в Карпатах днем будет +18...+23 °C.

Сегодня в Киеве и области тоже будет небольшая облачность, но без осадков. Ветер южный с порывами 7-12 м/с. 

Температура по области днем будет колебаться в пределах +26...+31°C.

В Киеве днем воздух прогреется до +27...+29 °C.

Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа25.08.25, 08:07 • 234257 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Украина
Киев