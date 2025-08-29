Спека до +31 повертається в Україну: прогноз погоди на сьогодні

$41.320.08
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 21410 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 38007 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 107921 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 58989 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 71644 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 109148 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 122574 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104800 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117232 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84480 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 15:40 • 21411 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 56149 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 107922 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 194885 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 197459 перегляди
Спека до +31 повертається в Україну: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 32 перегляди

В останній день літа в Україні очікується тепла погода. Температура повітря в багатьох областях сягне +30°C.

Спека до +31 повертається в Україну: прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю, 29 серпня, погода в Україні обіцяє бути теплою. Стовпчики термометра в багатьох областях показуватимуть близько 30 градусів тепла. Про це інфомує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

У п'ятницю очікується невелика хмарність, але синоптики зазначають, що опадів цього дня не буде. В останні дні календарного літа сонце часто показуватиметься на небі.

Вітер буде переважно південний з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря вдень "підскочить" до +26...+31 °C. Водночас в Карпатах вдень буде +18...+23 °C.

Сьогодні у Києві та області теж буде невелика хмарність, але без опадів. Вітер південний з поривами 7-12 м/с. 

Температура по області вдень буде коливатись в межах +26...+31°C.

У Києві вдень повітря прогріється до +27...+29 °C.

Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня 25.08.25, 08:07 • 234256 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Україна
