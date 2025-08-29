Спека до +31 повертається в Україну: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В останній день літа в Україні очікується тепла погода. Температура повітря в багатьох областях сягне +30°C.
У п'ятницю, 29 серпня, погода в Україні обіцяє бути теплою. Стовпчики термометра в багатьох областях показуватимуть близько 30 градусів тепла. Про це інфомує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
У п'ятницю очікується невелика хмарність, але синоптики зазначають, що опадів цього дня не буде. В останні дні календарного літа сонце часто показуватиметься на небі.
Вітер буде переважно південний з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря вдень "підскочить" до +26...+31 °C. Водночас в Карпатах вдень буде +18...+23 °C.
Сьогодні у Києві та області теж буде невелика хмарність, але без опадів. Вітер південний з поривами 7-12 м/с.
Температура по області вдень буде коливатись в межах +26...+31°C.
У Києві вдень повітря прогріється до +27...+29 °C.
