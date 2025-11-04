ukenru
Спалах хвороби Коксакі на Київщині: 13 дітей захворіли, одна досі в лікарні

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

На Київщині зафіксовано спалах хвороби Коксакі, захворіли 13 дітей, з яких 12 вже одужали. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування, нових випадків не зареєстровано.

Спалах хвороби Коксакі на Київщині: 13 дітей захворіли, одна досі в лікарні

У Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі, захворіло 13 дітей. Наразі відомо, що одна дитина ще перебуває на стаціонарному лікуванні. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я, а також розповіли про основні симптоми та профілактику, передає УНН.

Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі, в якому захворіло 13 дітей. Дванадцять із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога 

- йдеться у повідомленні.

Нині фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Організовано комплекс протиепідемічних заходів для локалізації та ліквідації спалаху. Водночас станом на 4 листопада нових випадків не зареєстровано.

Через систематичне нехтування щепленнями: Львівщині загрожують спалахи інфекційних хвороб28.10.24, 19:22 • 17142 перегляди

Довідка

Віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви — від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. Найчастіше хворіють діти, особливо у період активного спілкування в колективах.

Як передаються віруси та коли гинуть

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Їхньому поширенню сприяє контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами. Передача можлива кількома шляхами:

  • фекально-оральним (через брудні руки, немиті овочі й фрукти, забруднену воду);
    • повітряно-крапельним (під час кашлю чи чхання);
      • та контактно-побутовим (через предмети й поверхні).

        Віруси Коксакі дуже стійкі у зовнішньому середовищі, витримують низькі температури, але швидко гинуть під час кип’ятіння чи під дією дезінфекційних розчинів.

        Які симптоми має хвороба

        Інкубаційний період триває зазвичай 3–6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:

        • раптове підвищення температури до 38–40°C;
          • біль у горлі, почервоніння мигдаликів;
            • висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром «рука-нога-рот»);
              • нудота, блювання, діарея;
                • загальна слабкість, головний біль.

                  У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання.

                  Як запобігти інфікуванню

                  Специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

                  Гігієна:

                  • регулярно мийте руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок;
                    • навчайте дітей не торкатися обличчя брудними руками;
                      • не купайтеся у водоймах, які можуть бути забруднені.

                        Харчування та вода:

                        • пийте лише кип’ячену або бутельовану воду;
                          • ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою;
                            • уникайте вживання їжі з сумнівного походження (вулична їжа, стихійні ринки).

                              Догляд за приміщенням:

                              • провітрюйте кімнати;
                                • дезінфікуйте поверхні, дверні ручки та іграшки.

                                  Зміцнення імунітету:

                                  • споживайте достатню кількість овочів, фруктів і білкових продуктів;
                                    • щодня гуляйте на свіжому повітрі;
                                      • регулярно займайтеся руховою активністю відповідно до віку;
                                        • відпочивайте, дотримуйтеся режиму сну.

                                          Що робити за появи симптомів

                                          Помітивши прояви хвороби, негайно зверніться до лікаря. Не займайтеся самолікуванням — деякі препарати можуть погіршити стан.

                                          Забезпечте хворому такі умови:

                                          • ізолюйте хворого, щоб запобігти поширенню інфекції;
                                            • забезпечте достатнє пиття, щоб уникнути зневоднення;
                                              • стежте за станом хворого. За появи судом, сонливості, блювання — викликайте швидку.

                                                Пам’ятайте головне: дотримання звичних правил гігієни — найпростіший і водночас найефективніший спосіб уберегти себе та дитину від вірусів Коксакі та багатьох інфекцій загалом.

                                                Антоніна Туманова

                                                СуспільствоЗдоров'я
                                                Київська область