Через систематичне нехтування щепленнями: Львівщині загрожують спалахи інфекційних хвороб
Київ • УНН
У Львівській області лише 61,8% дітей до 1 року отримали щеплення від кашлюку, дифтерії та правця. У 10 громадах показник вакцинації критично низький - від 18,6% до 55,2%.
На Львівщині через систематичне нехтування окремих громад щепленнями від інфекційних хвороб можуть виникнути спалахи кашлюку, дифтерії та правця. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Деталі
Львівщині загрожують спалахи інфекційних хвороб. А все через те, що в області є громади, де систематично нехтують щепленнями дітей проти кашлюку, дифтерії та правця. Такими щепленнями за 9 місяців у нас охопили 61,8% дітей до 1 року. Це при тому, що за той самий період по Україні показник становить 68,4%
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Він також вказав на громади області, де є найменше провакцинованих:
- Турківська – 18,6%;
- Івано-Франківська – 26%;
- Сколівська – 31,5%;
- Старосамбірська – 33,6%;
- Мостиська – 36,5%;
- Жовківська – 37,5%;
- Шегинівська – 40,4%;
- Судововишнянська – 41,3%
- Підберізцівська – 48%;
- Оброшинська – 55,2%.
За його словами, незадовільна ситуація в цих громадах і зі щепленням неповнолітніх інших вікових груп.
(...) батьки ігнорують доказову медицину і власноруч ставлять під загрозу здоров’я та життя своєї малечі. Таке "геройство" тягне за собою важкий перебіг захворювань, а часом інвалідність і смерть. Через таку проблему у нашій області складно створити колективний імунітет, є загроза спалахів та епідемій інфекційних хвороб
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