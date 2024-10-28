Через систематичне нехтування щепленнями: Львівщині загрожують спалахи інфекційних хвороб

На Львівщині через систематичне нехтування окремих громад щепленнями від інфекційних хвороб можуть виникнути спалахи кашлюку, дифтерії та правця. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

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Львівщині загрожують спалахи інфекційних хвороб. А все через те, що в області є громади, де систематично нехтують щепленнями дітей проти кашлюку, дифтерії та правця. Такими щепленнями за 9 місяців у нас охопили 61,8% дітей до 1 року. Це при тому, що за той самий період по Україні показник становить 68,4%