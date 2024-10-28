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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за систематического пренебрежения прививками: Львовщине угрожают вспышки инфекционных болезней

Из-за систематического пренебрежения прививками: Львовщине угрожают вспышки инфекционных болезней

Киев  •  УНН

17:22 • 3115 просмотра

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Во Львовской области только 61,8% детей до 1 года получили прививки от коклюша, дифтерии и столбняка. В 10 общинах показатель вакцинации критически низкий - от 18,6% до 55,2%.

Во Львовской области из-за систематического пренебрежения отдельных общин прививками от инфекционных болезней могут возникнуть вспышки коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Львовщине угрожают вспышки инфекционных болезней. А все потому, что в области есть общины, где систематически пренебрегают прививками детей против коклюша, дифтерии и столбняка. Такими прививками за 9 месяцев у нас охватили 61,8% детей до 1 года. Это при том, что за тот же период по Украине показатель составляет 68,4%

- заявил Козицкий 

МИНЗДРАВ: 1,5 млн украинцев пропустили необходимые прививки10 сентября 2024, 08:36 • 12164 просмотра

Он также указал на общины области, где меньше всего провакцинированных:

  1. Турковская - 18,6%;
  2. Ивано-Франковская - 26%;
  3. Сколевская - 31,5%;
  4. Старосамборская - 33,6%;
  5. Мостиска - 36,5%;
  6. Жовковская - 37,5%;
  7. Шегиновская - 40,4%;
  8. Судововишнянская - 41,3%
  9. Подберезцовская - 48%;
  10. Оброшинская - 55,2%.

По его словам, неудовлетворительная ситуация в этих общинах и с прививками несовершеннолетних других возрастных групп.

(...) родители игнорируют доказательную медицину и собственноручно ставят под угрозу здоровье и жизнь своих малышей.  Такое "геройство" влечет за собой тяжелое течение заболеваний, а порой инвалидность и смерть. Из-за такой проблемы в нашей области сложно создать коллективный иммунитет, есть угроза вспышек и эпидемий инфекционных болезней

- заявил Козицкий. 

Напомним,

В Украине заработал механизм вакцинации против гриппа в аптеках. Первый пункт открылся в Киеве, для получения прививки нужен рецепт от семейного врача и соблюдение определенных условий.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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