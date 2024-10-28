Из-за систематического пренебрежения прививками: Львовщине угрожают вспышки инфекционных болезней

Во Львовской области из-за систематического пренебрежения отдельных общин прививками от инфекционных болезней могут возникнуть вспышки коклюша, дифтерии и столбняка. Об этом заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Львовщине угрожают вспышки инфекционных болезней. А все потому, что в области есть общины, где систематически пренебрегают прививками детей против коклюша, дифтерии и столбняка. Такими прививками за 9 месяцев у нас охватили 61,8% детей до 1 года. Это при том, что за тот же период по Украине показатель составляет 68,4%

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Он также указал на общины области, где меньше всего провакцинированных:

По его словам, неудовлетворительная ситуация в этих общинах и с прививками несовершеннолетних других возрастных групп.

(...) родители игнорируют доказательную медицину и собственноручно ставят под угрозу здоровье и жизнь своих малышей. Такое "геройство" влечет за собой тяжелое течение заболеваний, а порой инвалидность и смерть. Из-за такой проблемы в нашей области сложно создать коллективный иммунитет, есть угроза вспышек и эпидемий инфекционных болезней