МИНЗДРАВ: 1,5 млн украинцев пропустили необходимые прививки

Минздрав сообщает, что 1,5 миллиона украинцев пропустили необходимые прививки, частично или полностью, что связано с войной и переселениями. Особенно низкий уровень вакцинации среди детей против дифтерии и столбняка, на 30% ниже по сравнению с показателями в странах ЕС.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Среди основных показателей вакцинации детей в Украине худшие результаты - вакцина против дифтерии и столбняка. К сожалению, украинские дети по меньшей мере на 30% вакцинированы хуже чем дети ЕС - сказал Кузин

По его словам это связано с войной и постоянными переездами.

«По состоянию на сегодня, были утверждены национальные цифры, где мы подсчитали то количество людей, которые пропустили прививки. Расчетно - это 1,5 млн украинцев пропустили необходимые прививки, кто-то полностью, а кто-то частично», - рассказал Кузин.

Напомним

Минздрав утвердил обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. Схемы прививок для населения упрощаются.