МОЗ: 1,5 млн українців пропустили необхідні щеплення
Київ • УНН
1,5 млн українців пропустили необхідні щеплення через війну та переселення. Рівень вакцинації дітей проти дифтерії і правця на 30% нижчий, ніж у країнах ЄС, повідомляє МОЗ.
МОЗ повідомляє, що 1,5 мільйона українців пропустили необхідні щеплення, частково або повністю, що пов’язано з війною та переселеннями. Особливо низький рівень вакцинації серед дітей проти дифтерії і правця, на 30% нижчий порівняно з показниками в країнах ЄС.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Серед основних показників вакцинації дітей в Україні найгірші результати — вакцина проти дифтерії і правця. На жаль, українські діти щонайменше на 30% вакциновані гірше ніж діти ЄС
За його словами це повʼязано з війною та постійними переїздами.
"Станом на сьогодні, було затверджено національні цифри, де ми підрахували ту кількість людей, які пропустили щеплення. Розрахунково — це 1,5 млн українців пропустили необхідні щеплення, хтось повністю, а хтось частично", - розповів Кузін.
Нагадаємо
МОЗ затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Схеми щеплення для населення спрощуються.