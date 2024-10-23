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Українці зможуть отримати щеплення проти грипу в аптеках: що потрібно, аби вакцинуватись

Київ • УНН

 • 20966 перегляди

В Україні запрацював механізм вакцинації проти грипу в аптеках. Перший пункт відкрився у Києві, для отримання щеплення потрібен рецепт від сімейного лікаря та дотримання певних умов.

Українці зможуть отримати щеплення проти грипу в аптеках: що потрібно, аби вакцинуватись

В Україні почав діяти механізм профілактичної вакцинації проти грипу, яку можуть проводити працівники аптек. Перший такий пункт запрацював у столиці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, пише УНН.

Деталі

У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що щеплення можна буде робити виключно в тих аптеках України, які пройшли перевірку комісії та отримали спеціальну ліцензію.

Щоб проводити вакцинацію населення, аптеки обов’язково повинні мати:

  • ліцензію від МОЗ на провадження господарської діяльності з медичної практики;
  • необхідне матеріально-технічне забезпечення;
  • окремо обладнане приміщення для вакцинації;
  • зону очікування для охочих зробити щеплення.

За даними МОЗ, наразі повністю відповідає цим вимогам лише одна аптека, яка розташована в Києві за адресою вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

Крім того, право робити щеплення мають не всі працівники аптек, а лише фармацевти, які пройшли спеціальне навчання і можуть надавати послугу кваліфіковано та безпечно.

У вересні 2024 року фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) провели перший фаховий курс навчання для провізорів, які виявили бажання отримати дозвіл на проведення вакцинації.

Щоб зробити щеплення проти грипу в аптеці, громадянам потрібно:

  • отримати рецепт на вакцину від сімейного лікаря;
  • звернутися в аптеку, яка має ліцензію на проведення щеплення;
  • придбати вакцину в аптечному пункті за власний кошт;
  • заповнити згоду на проведення щеплення;
  • отримати вакцинацію;
  • зачекати 30 хвилин після отримання щеплення та отримати довідку про успішну вакцинацію;
  • надати довідку про щеплення сімейному лікарю.

У Міністерстві охорони здоров’я рекомендують вакцинуватися проти грипу до початку зростання захворюваності – у період від вересня до жовтня, адже так завчасно організм зможе сформувати імунітет та достатню кількість захисних антитіл.

Однак за бажанням щеплення проти грипу можна зробити в будь-який час, незалежно від наявного епідеміологічного стану.

У МОЗ також повідомили, що від початку жовтня в аптечних пунктах на території України доступні препарати французького та корейського виробництва, які пройшли державний контроль якості та отримали сертифікат, повідомляють у МОЗ.

МОЗ: 1,5 млн українців пропустили необхідні щеплення10.09.24, 11:36 • 12382 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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