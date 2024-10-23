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Украинцы смогут получить прививку против гриппа в аптеках: что известно

Украинцы смогут получить прививку против гриппа в аптеках: что известно

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 20:47  •  1279 просмотра

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В Украине заработал механизм вакцинации против гриппа в аптеках. Первый пункт открылся в Киеве, для получения прививки нужен рецепт от семейного врача и соблюдение определенных условий.

В Украине начал действовать механизм профилактической вакцинации против гриппа, которую могут проводить работники аптек. Первый такой пункт заработал в столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет УНН.

Детали

В Министерстве здравоохранения отметили, что прививки можно будет делать исключительно в тех аптеках Украины, которые прошли проверку комиссии и получили специальную лицензию.

Чтобы проводить вакцинацию населения, аптеки обязательно должны иметь:

  • лицензию от Минздрава на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике;
  • необходимое материально-техническое обеспечение;
  • отдельно оборудованное помещение для вакцинации;
  • зону ожидания для желающих сделать прививку.

По данным Минздрава, сейчас полностью соответствует этим требованиям только одна аптека, которая расположена в Киеве по адресу ул. Большая Васильковская, 84/20, помещение 3.

Кроме того, право делать прививки имеют не все работники аптек, а лишь фармацевты, прошедшие специальное обучение и могут предоставлять услугу квалифицированно и безопасно.

В сентябре 2024 года специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели первый профессиональный курс обучения для провизоров, которые изъявили желание получить разрешение на проведение вакцинации.

Чтобы сделать прививку против гриппа в аптеке, гражданам нужно:

  • получить рецепт на вакцину от семейного врача;
  • обратиться в аптеку, которая имеет лицензию на проведение прививки;
  • приобрести вакцину в аптечном пункте за свой счет;
  • заполнить согласие на проведение прививки;
  • получить вакцинацию;
  • подождать 30 минут после получения прививки и получить справку об успешной вакцинации;
  • предоставить справку о прививках семейному врачу.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют вакцинироваться против гриппа до начала роста заболеваемости - в период с сентября по октябрь, ведь так заблаговременно организм сможет сформировать иммунитет и достаточное количество защитных антител.

Однако по желанию прививку против гриппа можно сделать в любое время, независимо от имеющегося эпидемиологического состояния.

В Минздраве также сообщили, что с начала октября в аптечных пунктах на территории Украины доступны препараты французского и корейского производства, которые прошли государственный контроль качества и получили сертификат, сообщают в Минздраве.

МИНЗДРАВ: 1,5 млн украинцев пропустили необходимые прививки10 сентября 2024, 08:36 • 12164 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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