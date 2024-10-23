Украинцы смогут получить прививку против гриппа в аптеках: что известно
Киев • УНН
В Украине заработал механизм вакцинации против гриппа в аптеках. Первый пункт открылся в Киеве, для получения прививки нужен рецепт от семейного врача и соблюдение определенных условий.
В Украине начал действовать механизм профилактической вакцинации против гриппа, которую могут проводить работники аптек. Первый такой пункт заработал в столице. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, пишет УНН.
Детали
В Министерстве здравоохранения отметили, что прививки можно будет делать исключительно в тех аптеках Украины, которые прошли проверку комиссии и получили специальную лицензию.
Чтобы проводить вакцинацию населения, аптеки обязательно должны иметь:
- лицензию от Минздрава на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике;
- необходимое материально-техническое обеспечение;
- отдельно оборудованное помещение для вакцинации;
- зону ожидания для желающих сделать прививку.
По данным Минздрава, сейчас полностью соответствует этим требованиям только одна аптека, которая расположена в Киеве по адресу ул. Большая Васильковская, 84/20, помещение 3.
Кроме того, право делать прививки имеют не все работники аптек, а лишь фармацевты, прошедшие специальное обучение и могут предоставлять услугу квалифицированно и безопасно.
В сентябре 2024 года специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели первый профессиональный курс обучения для провизоров, которые изъявили желание получить разрешение на проведение вакцинации.
Чтобы сделать прививку против гриппа в аптеке, гражданам нужно:
- получить рецепт на вакцину от семейного врача;
- обратиться в аптеку, которая имеет лицензию на проведение прививки;
- приобрести вакцину в аптечном пункте за свой счет;
- заполнить согласие на проведение прививки;
- получить вакцинацию;
- подождать 30 минут после получения прививки и получить справку об успешной вакцинации;
- предоставить справку о прививках семейному врачу.
В Министерстве здравоохранения рекомендуют вакцинироваться против гриппа до начала роста заболеваемости - в период с сентября по октябрь, ведь так заблаговременно организм сможет сформировать иммунитет и достаточное количество защитных антител.
Однако по желанию прививку против гриппа можно сделать в любое время, независимо от имеющегося эпидемиологического состояния.
В Минздраве также сообщили, что с начала октября в аптечных пунктах на территории Украины доступны препараты французского и корейского производства, которые прошли государственный контроль качества и получили сертификат, сообщают в Минздраве.
МИНЗДРАВ: 1,5 млн украинцев пропустили необходимые прививки10 сентября 2024, 08:36 • 12164 просмотра