Вспышка болезни Коксаки на Киевщине: 13 детей заболели, один до сих пор в больнице

В Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки, заболели 13 детей. Сейчас известно, что один ребенок еще находится на стационарном лечении. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья, а также рассказали об основных симптомах и профилактике, передает УНН.

Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки, в которой заболели 13 детей. Двенадцать из них уже завершили стационарное лечение и выздоровели. Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится на стационарном лечении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий для локализации и ликвидации вспышки. В то же время по состоянию на 4 ноября новых случаев не зарегистрировано.

Справка

Вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию, которая может иметь разнообразные проявления — от легкого недомогания до серьезных поражений нервной системы или сердца. Чаще всего болеют дети, особенно в период активного общения в коллективах.

Как передаются вирусы и когда погибают

Вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов и делятся на два типа: A и B. Их распространению способствует контакт между людьми в закрытых помещениях, совместное пользование игрушками, посудой или бытовыми вещами. Передача возможна несколькими путями:

фекально-оральным (через грязные руки, немытые овощи и фрукты, загрязненную воду);

воздушно-капельным (во время кашля или чихания);

и контактно-бытовым (через предметы и поверхности).

Вирусы Коксаки очень устойчивы во внешней среде, выдерживают низкие температуры, но быстро погибают при кипячении или под действием дезинфицирующих растворов.

Какие симптомы имеет болезнь

Инкубационный период длится обычно 3–6 дней. Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще всего наблюдаются:

внезапное повышение температуры до 38–40°C;

боль в горле, покраснение миндалин;

высыпания в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром «рука-нога-рот»);

тошнота, рвота, диарея;

общая слабость, головная боль.

В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7–10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства.

Как предотвратить инфицирование

Специфической вакцины против вирусов Коксаки не существует, поэтому главный способ защиты — соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета.

Гигиена:

регулярно мойте руки с мылом, особенно после туалета, перед едой и после прогулок;

учите детей не прикасаться к лицу грязными руками;

не купайтесь в водоемах, которые могут быть загрязнены.

Питание и вода:

пейте только кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мойте овощи и фрукты проточной водой;

избегайте употребления пищи сомнительного происхождения (уличная еда, стихийные рынки).

Уход за помещением:

проветривайте комнаты;

дезинфицируйте поверхности, дверные ручки и игрушки.

Укрепление иммунитета:

потребляйте достаточное количество овощей, фруктов и белковых продуктов;

ежедневно гуляйте на свежем воздухе;

регулярно занимайтесь двигательной активностью в соответствии с возрастом;

отдыхайте, соблюдайте режим сна.

Что делать при появлении симптомов

Заметив проявления болезни, немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением — некоторые препараты могут ухудшить состояние.

Обеспечьте больному следующие условия:

изолируйте больного, чтобы предотвратить распространение инфекции;

обеспечьте достаточное питье, чтобы избежать обезвоживания;

следите за состоянием больного. При появлении судорог, сонливости, рвоты — вызывайте скорую.

Помните главное: соблюдение привычных правил гигиены — самый простой и в то же время самый эффективный способ уберечь себя и ребенка от вирусов Коксаки и многих инфекций в целом.