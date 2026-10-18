SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на кордонах - ISW

$44.8950.31
ukenru
05:38 • 7452 перегляди
Трампу знадобиться до 60 днів, аби розглянути питання санкцій проти росії - Рубіо
05:15 • 11828 перегляди
росія атакувала Україну 180 дронами та ракетою - скільки вдалося збити та скільки зафіксовано влучань
04:31 • 13321 перегляди
Трамп обміняв життя українців на російський дизель напередодні виборів - Le Monde
00:53 • 21101 перегляди
Трамп пропонує Україні відновити транзит газу рф до Європи в рамках "мирної угоди" - NYTPhoto
17 жовтня, 23:25 • 21745 перегляди
"Угода з дияволом стає дедалі бруднішою": у Конгресі розкритикували Трампа за скасування санкцій проти рф - АР
17 жовтня, 20:12 • 25104 перегляди
Удар балістикою по Харкову: четверо постраждалих у двох районах
17 жовтня, 17:08 • 33544 перегляди
У Молдові затримали прикордонників України і цивільного, що перетнули ДністерVideo
17 жовтня, 15:02 • 40028 перегляди
рф намагається зробити великі міста України непридатними для життя - The Guardian
17 жовтня, 13:34 • 59178 перегляди
Єврокомісар Кубілюс назвав виробництво балістичних ракет Fire Point і розвиток Freyja важливою зміноюVideo
17 жовтня, 12:17 • 29143 перегляди
Україна виконала свою частину роботи над антибалістичним проєктом Freyja - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
97%
752мм
Популярнi новини
У Полтаві дрон влучив у приватні будинки: загинула людина, є поранені17 жовтня, 20:50 • 6690 перегляди
Румунські F-16 збили два безпілотники над Чорним морем17 жовтня, 21:21 • 10899 перегляди
Німеччина планує заборонити соцмережі дітям до 13 років17 жовтня, 23:56 • 5624 перегляди
санкт-петербург атакували дрони: горить цистерна в нафтоналивному портуPhotoVideo01:24 • 9600 перегляди
У центрі Брюсселя молодь влаштувала заворушення: близько 10 затриманихPhoto02:26 • 3940 перегляди
Публікації
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 42971 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 47163 перегляди
Міжнародний день боротьби з бідністю: чому його відзначають 17 жовтня і наскільки гострою залишається проблема17 жовтня, 05:00 • 45568 перегляди
Бізнес попереджає про зупинку авіакомпаній і зрив оборонних контрактів
Ексклюзив
16 жовтня, 13:30 • 70617 перегляди
Банки затримують платежі із внесення застав у ВАКС: як це може бути пов'язано із Пишним і НАБУ
Ексклюзив
16 жовтня, 13:11 • 65285 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Емманюель Макрон
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Київська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto05:28 • 1680 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 29026 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 32949 перегляди
Біллі Джоел заявив, що лікарі заборонили йому виступати та керувати автомобілем17 жовтня, 03:05 • 29660 перегляди
Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з нимPhoto17 жовтня, 02:05 • 28489 перегляди
Актуальне
Starlink
MIM-104 Patriot
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Ракетний комплекс "Панцир"

SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на кордонах - ISW

Київ • УНН

 • 3264 перегляди

SpaceX обмежила доступ України до Starlink і Starshield над російською територією. Компанія SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на міжнародних кордонах.

SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на кордонах - ISW

Збройні сили України наразі не мають доступу до Starshield чи будь-яких інших послуг Starlink над російською територією, оскільки компанія SpaceX обмежила доступ України до міжнародних кордонів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що наразі залишається незрозумілим, чи можуть українські війська використовувати технології супутникового зв'язку SpaceX на низькій навколоземній орбіті (Starlink та Starshield) для перехоплення російських реактивних дронів з 17 жовтня.

Станом на 17 жовтня, здатність українських збройних сил використовувати технології Starlink/Starshield без обмежень швидкості залишається неясною

- йдеться у статтію

Вказується, що Starshield - це більш безпечна, стійка до перешкод та військово-орієнтована версія супутникової мережі Starlink, яку SpaceX розробила для урядового використання, тоді як Starlink служить цивільним та комерційним цілям.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год.

Європа розробляє власну супутникову мережу замість Starlink - Зеленський18.10.26, 03:22 • 3710 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніТехнології
Starlink
SpaceX