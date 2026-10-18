SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на кордонах - ISW
Київ • УНН
SpaceX обмежила доступ України до Starlink і Starshield над російською територією. Компанія SpaceX обмежила доступ України до супутникового зв'язку на міжнародних кордонах.
Збройні сили України наразі не мають доступу до Starshield чи будь-яких інших послуг Starlink над російською територією, оскільки компанія SpaceX обмежила доступ України до міжнародних кордонів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), інформує УНН.
Деталі
Аналітики вказують, що наразі залишається незрозумілим, чи можуть українські війська використовувати технології супутникового зв'язку SpaceX на низькій навколоземній орбіті (Starlink та Starshield) для перехоплення російських реактивних дронів з 17 жовтня.
Станом на 17 жовтня, здатність українських збройних сил використовувати технології Starlink/Starshield без обмежень швидкості залишається неясною
Вказується, що Starshield - це більш безпечна, стійка до перешкод та військово-орієнтована версія супутникової мережі Starlink, яку SpaceX розробила для урядового використання, тоді як Starlink служить цивільним та комерційним цілям.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський розповів, що в Україні Starlink вимикається після досягнення швидкості приблизно 161 км/год, однак у країнах ЄС система працювала під час руху зі швидкістю понад 180 км/год.
Європа розробляє власну супутникову мережу замість Starlink - Зеленський18.10.26, 03:22 • 3710 переглядiв