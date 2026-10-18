SpaceX ограничила доступ Украины к спутниковой связи на границах — ISW

Вооружённые силы Украины в настоящее время не имеют доступа к Starshield или каким-либо другим услугам Starlink над территорией России, поскольку компания SpaceX ограничила доступ Украины к международным границам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует УНН.

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Аналитики указывают, что в настоящее время остаётся непонятным, могут ли украинские войска использовать технологии спутниковой связи SpaceX на низкой околоземной орбите (Starlink и Starshield) для перехвата российских реактивных дронов с 17 октября.

По состоянию на 17 октября способность украинских вооружённых сил использовать технологии Starlink/Starshield без ограничений скорости остаётся неясной — говорится в статье

Указывается, что Starshield — это более безопасная, устойчивaя к помехам и ориентированная на военные нужды версия спутниковой сети Starlink, которую SpaceX разработала для государственного использования, тогда как Starlink служит гражданским и коммерческим целям.

Напомним

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Украине Starlink отключается после достижения скорости примерно 161 км/ч, однако в странах ЕС система работала во время движения со скоростью более 180 км/ч.

Европа разрабатывает собственную спутниковую сеть вместо Starlink — Зеленский