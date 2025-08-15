Соціальне житло, службове та для військових: якою буде нова житлова політика в Україні

$41.450.06
48.440.21
ukenru
Ексклюзив
09:59 • 3196 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 9098 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 13078 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
04:50 • 47411 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 84549 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 45949 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 169972 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 194889 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 95165 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 94636 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
49%
757мм
Популярнi новини
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo15 серпня, 02:24 • 84762 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти15 серпня, 02:40 • 43042 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto15 серпня, 03:23 • 43107 перегляди
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуVideo05:27 • 17467 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 29039 перегляди
Публікації
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 532 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 9166 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 29559 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 170057 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 226807 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 68031 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 152618 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 102308 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 119574 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 168778 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
Facebook
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Соціальне житло, службове та для військових: якою буде нова житлова політика в Україні

Київ • УНН

 • 342 перегляди

В Україні готують до другого читання законопроєкт №12377, який замінить Житловий кодекс 1983 року. Він запровадить нову житлову політику з трьома ключовими напрямками: соціальне житло, службове та для військових.

Соціальне житло, службове та для військових: якою буде нова житлова політика в Україні

Доступне житло для всіх категорій населення стає ближчим: у Раді готують до другого читання законопроєкт №12377, який має замінити Житловий кодекс 1983 року та запровадити сучасну житлову реформу, повідомляє очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, про це пише УНН.

Деталі

Шуляк розповіла, що нова житлова політика передбачає три ключові напрямки.

  1. Соціальне житло, яке надаватиметься громадянам в оренду за доступною ціною, має стати реальністю для тих, хто потребує державної підтримки.
    1. Змінюється система службового житла: воно стане тимчасовим і призначатиметься виключно для службового користування, що дозволить уникнути довготривалих і непрозорих прив’язок до квартир та будинків.
      1. Законопроєкт гарантує військовослужбовцям право на безоплатне отримання житла з подальшою можливістю приватизації, що забезпечить додаткову підтримку тим, хто захищає країну.

        За словами Шуляк, ухвалення закону створить основу для сучасної, прозорої та ефективної системи забезпечення житлом громадян, державних службовців і військових, залишивши у минулому застарілий Житловий кодекс.

        Для наших військовослужбовців, для працівників національної поліції, для наших рятівників, які працюють в ДСНС, для них буде діяти спеціальне законодавство, якщо ми говоримо про військових, то це закон про соціальний статус військовослужбовців і членів їх сімей, вони матимуть право на безоплатне отримання житла і на його приватизацію

        -  наголосила Шулях.

        Понад очікуване: Україна вже має 559 сімей патронатних вихователів, які підтримують понад тисячу дітей у складних життєвих обставинах11.08.25, 14:26 • 3185 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНерухомість
        Олена Шуляк
        Слуга народу
        Україна