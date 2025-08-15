Соціальне житло, службове та для військових: якою буде нова житлова політика в Україні
Київ • УНН
В Україні готують до другого читання законопроєкт №12377, який замінить Житловий кодекс 1983 року. Він запровадить нову житлову політику з трьома ключовими напрямками: соціальне житло, службове та для військових.
Доступне житло для всіх категорій населення стає ближчим: у Раді готують до другого читання законопроєкт №12377, який має замінити Житловий кодекс 1983 року та запровадити сучасну житлову реформу, повідомляє очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, про це пише УНН.
Деталі
Шуляк розповіла, що нова житлова політика передбачає три ключові напрямки.
- Соціальне житло, яке надаватиметься громадянам в оренду за доступною ціною, має стати реальністю для тих, хто потребує державної підтримки.
- Змінюється система службового житла: воно стане тимчасовим і призначатиметься виключно для службового користування, що дозволить уникнути довготривалих і непрозорих прив’язок до квартир та будинків.
- Законопроєкт гарантує військовослужбовцям право на безоплатне отримання житла з подальшою можливістю приватизації, що забезпечить додаткову підтримку тим, хто захищає країну.
За словами Шуляк, ухвалення закону створить основу для сучасної, прозорої та ефективної системи забезпечення житлом громадян, державних службовців і військових, залишивши у минулому застарілий Житловий кодекс.
Для наших військовослужбовців, для працівників національної поліції, для наших рятівників, які працюють в ДСНС, для них буде діяти спеціальне законодавство, якщо ми говоримо про військових, то це закон про соціальний статус військовослужбовців і членів їх сімей, вони матимуть право на безоплатне отримання житла і на його приватизацію
