Соціальне житло, службове та для військових: якою буде нова житлова політика в Україні

Доступне житло для всіх категорій населення стає ближчим: у Раді готують до другого читання законопроєкт №12377, який має замінити Житловий кодекс 1983 року та запровадити сучасну житлову реформу, повідомляє очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, про це пише УНН.

Шуляк розповіла, що нова житлова політика передбачає три ключові напрямки.

За словами Шуляк, ухвалення закону створить основу для сучасної, прозорої та ефективної системи забезпечення житлом громадян, державних службовців і військових, залишивши у минулому застарілий Житловий кодекс.

Для наших військовослужбовців, для працівників національної поліції, для наших рятівників, які працюють в ДСНС, для них буде діяти спеціальне законодавство, якщо ми говоримо про військових, то це закон про соціальний статус військовослужбовців і членів їх сімей, вони матимуть право на безоплатне отримання житла і на його приватизацію