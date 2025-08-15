Социальное жилье, служебное и для военных: какой будет новая жилищная политика в Украине

Доступное жилье для всех категорий населения становится ближе: в Раде готовят ко второму чтению законопроект №12377, который должен заменить Жилищный кодекс 1983 года и ввести современную жилищную реформу, сообщает глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, об этом пишет УНН.

Детали

Шуляк рассказала, что новая жилищная политика предусматривает три ключевых направления.

Социальное жилье, которое будет предоставляться гражданам в аренду по доступной цене, должно стать реальностью для тех, кто нуждается в государственной поддержке. Меняется система служебного жилья: оно станет временным и будет предназначаться исключительно для служебного пользования, что позволит избежать долговременных и непрозрачных привязок к квартирам и домам. Законопроект гарантирует военнослужащим право на бесплатное получение жилья с последующей возможностью приватизации, что обеспечит дополнительную поддержку тем, кто защищает страну.

По словам Шуляк, принятие закона создаст основу для современной, прозрачной и эффективной системы обеспечения жильем граждан, государственных служащих и военных, оставив в прошлом устаревший Жилищный кодекс.

Для наших военнослужащих, для работников национальной полиции, для наших спасателей, которые работают в ГСЧС, для них будет действовать специальное законодательство, если мы говорим о военных, то это закон о социальном статусе военнослужащих и членов их семей, они будут иметь право на бесплатное получение жилья и на его приватизацию - подчеркнула Шуляк.

