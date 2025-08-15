Социальное жилье, служебное и для военных: какой будет новая жилищная политика в Украине
Киев • УНН
В Украине готовят ко второму чтению законопроект №12377, который заменит Жилищный кодекс 1983 года. Он введет новую жилищную политику с тремя ключевыми направлениями: социальное жилье, служебное и для военных.
Доступное жилье для всех категорий населения становится ближе: в Раде готовят ко второму чтению законопроект №12377, который должен заменить Жилищный кодекс 1983 года и ввести современную жилищную реформу, сообщает глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, об этом пишет УНН.
Детали
Шуляк рассказала, что новая жилищная политика предусматривает три ключевых направления.
- Социальное жилье, которое будет предоставляться гражданам в аренду по доступной цене, должно стать реальностью для тех, кто нуждается в государственной поддержке.
- Меняется система служебного жилья: оно станет временным и будет предназначаться исключительно для служебного пользования, что позволит избежать долговременных и непрозрачных привязок к квартирам и домам.
- Законопроект гарантирует военнослужащим право на бесплатное получение жилья с последующей возможностью приватизации, что обеспечит дополнительную поддержку тем, кто защищает страну.
По словам Шуляк, принятие закона создаст основу для современной, прозрачной и эффективной системы обеспечения жильем граждан, государственных служащих и военных, оставив в прошлом устаревший Жилищный кодекс.
Для наших военнослужащих, для работников национальной полиции, для наших спасателей, которые работают в ГСЧС, для них будет действовать специальное законодательство, если мы говорим о военных, то это закон о социальном статусе военнослужащих и членов их семей, они будут иметь право на бесплатное получение жилья и на его приватизацию
