SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво

Членкиня ради директорів фармкомпанії "Дарниця" Катерина Загорій на конференції Forbes Health-2025 заявила, що компанія втретє за поточний рік може призупинити виробництво, пише УНН.

Save our sales - врятуйте наші продажі

Ми двічі зупиняли виробництво. Найімовірніше, зупинимо втретє — заявила Катерина Загорій.

Раніше стало відомо, що компанія була змушена двічі зупиняти виробництво: спочатку в березні на три тижні і з червня по серпень. Загалом простій тривав дев’ять тижнів. Причина - падіння продажів. У ньому компанія звинувачує аптеки - мовляв, ті не хочуть продавати препарати "Дарниці", при цьому всіляко намагаючись обійти інші моменти: як то, наприклад, факт підняття нею відпускної вартості на препарати на 120% чи те, що за багатьма позиціями препарати цього виробника дорожчі за аналоги (а аптеки згідно чинного регулювання зобовʼязані мати і пропонувати найдешевші аналоги за діючою речовиною).

"Ми підвищували — на рівень інфляції та по окремих продуктах через здорожчання сировини. Чи "найбільше" — не стверджувала б: підвищували і українські, і іноземні виробники", - заявила Катерина Загорій на тому ж форумі днями, хоча раніше не заперечувала - зростання вартості за два роки становило 120% (при річній інфляції у 15%). А ще, що примітно, при маржі виробника, яка може доходити до 85% у відпускній вартості препарату з заводу.

Але ж часи змінюються: змінилися умови регулювання ринку (до формування цих умов, до речі, теж доклалася "Дарниця"), змінилися споживчі настрої - українці стали більш ощадливі. Не змінним, здається, залишилось тільки бажання покликати державу аби вона втрутилася у ринкові відносини і неодмінно пристала на чийсь бік.

Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші

Критична перевага "Дарниці"?

Фармацевтичне виробництво є частиною критичної інфраструктури, що безпосередньо впливає на здоровʼя громадян. Така ситуація дає "Дарниці" беззаперечний козир у боротьбі за вплив на фармацевтичний ринок. Якщо фармзавод зупиняється - це справді видається тривожним сигналом. А як будь-який тривожний сигнал, надто в часи нестабільності, це потребує уваги. Але чи справді причини в тому про що говорить виробник - чи можливо причини інші? Чи не криються за цим невдалі управлінські рішення? Або ж бажання привернути увагу держави з тим аби вона, побоюючись повної зупинки виробництва, пристала на всі умови виробника? А умови ці звучали вже неодноразово і видаються спрямованими виключно на аптеки - мовляв, їх забагато. Чому ж виробника доволі відверто дратує питання кількості аптек - на стільки, що він, здається, не лише готовий перевернути весь ринок з ніг на голову, але й діяти собі на шкоду? Виглядає ніби мета створити обставини, коли кількість аптек скоротиться до однієї на район - їм доведеться пристати на всі умови виробників, адже жодної конкуренції вже не буде (як і зручності для споживача, широкого асортименту ліків, знижок та програм лояльності). Але тоді ті, кого не влаштовує ліберальне регулювання та здорова конкуренція, почуватимуться як риба у воді: не треба буде так зважати на попит, покращувати якість, конкурувати ціною - достатньо буде домовитися з директором центральної аптеки аби ти став єдиним конкурентоздатним на весь район.

І комусь, очевидно, така модель видалася аж надто привабливою. Адже, видається, що замість ринкового урегулювання ситуації та поступок від яких виграють не стільки учасники ринку, а споживач, деякі виробники готові вдаватися до неринкових методів боротьби. І не дивує, що вони втягують в це державу, як того, хто має винести свій вердикт і неодмінно на користь… виробника.