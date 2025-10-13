$41.600.10
Эксклюзив
11:18 • 238 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 12287 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34 • 5592 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25 • 14163 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 15480 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 22468 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15147 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50 • 28394 просмотра
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11 • 17398 просмотра
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
06:07 • 14693 просмотра
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство

Киев • УНН

 • 14118 просмотра

Фармкомпания "Дарница" заявляет, что в третий раз за год может приостановить производство из-за падения продаж, что ранее уже приводило к девяти неделям простоя. В чем причины таких заявлений?

SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство

Член совета директоров фармкомпании "Дарница" Екатерина Загорий на конференции Forbes Health-2025 заявила, что компания в третий раз за текущий год может приостановить производство, пишет УНН.

Save our sales - спасите наши продажи

Мы дважды останавливали производство. Скорее всего, остановим в третий раз

— заявила Екатерина Загорий.

Ранее стало известно, что компания была вынуждена дважды останавливать производство: сначала в марте на три недели и с июня по август. В общей сложности простой длился девять недель. Причина - падение продаж. В нем компания обвиняет аптеки - мол, те не хотят продавать препараты "Дарницы", при этом всячески пытаясь обойти другие моменты: как то, например, факт поднятия ею отпускной стоимости на препараты на 120% или то, что по многим позициям препараты этого производителя дороже аналогов (а аптеки согласно действующему регулированию обязаны иметь и предлагать самые дешевые аналоги по действующему веществу).

"Мы повышали — на уровень инфляции и по отдельным продуктам из-за удорожания сырья. Или "больше всего" — не утверждала бы: повышали и украинские, и иностранные производители", - заявила Екатерина Загорий на том же форуме на днях, хотя ранее не отрицала - рост стоимости за два года составил 120% (при годовой инфляции в 15%). А еще, что примечательно, при марже производителя, которая может доходить до 85% в отпускной стоимости препарата с завода.

Но времена меняются: изменились условия регулирования рынка (к формированию этих условий, кстати, тоже приложилась "Дарница"), изменились потребительские настроения - украинцы стали более бережливыми. Неизменным, кажется, осталось только желание позвать государство, чтобы оно вмешалось в рыночные отношения и непременно встало на чью-то сторону.

Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги08.10.25, 13:08 • 31373 просмотра

Критическое преимущество "Дарницы"?

Фармацевтическое производство является частью критической инфраструктуры, непосредственно влияющей на здоровье граждан. Такая ситуация дает "Дарнице" неоспоримый козырь в борьбе за влияние на фармацевтический рынок. Если фармзавод останавливается - это действительно кажется тревожным сигналом. А как любой тревожный сигнал, особенно во времена нестабильности, это требует внимания. Но действительно ли причины в том, о чем говорит производитель - или возможно причины другие? Не кроются ли за этим неудачные управленческие решения? Или же желание привлечь внимание государства с тем, чтобы оно, опасаясь полной остановки производства, приняло все условия производителя? А условия эти звучали уже неоднократно и кажутся направленными исключительно на аптеки - мол, их слишком много. Почему же производителя довольно откровенно раздражает вопрос количества аптек - настолько, что он, кажется, не только готов перевернуть весь рынок с ног на голову, но и действовать себе во вред? Выглядит так, будто цель создать обстоятельства, когда количество аптек сократится до одной на район - им придется принять все условия производителей, ведь никакой конкуренции уже не будет (как и удобства для потребителя, широкого ассортимента лекарств, скидок и программ лояльности). Но тогда те, кого не устраивает либеральное регулирование и здоровая конкуренция, будут чувствовать себя как рыба в воде: не нужно будет так учитывать спрос, улучшать качество, конкурировать ценой - достаточно будет договориться с директором центральной аптеки, чтобы ты стал единственным конкурентоспособным на весь район.

И кому-то, очевидно, такая модель показалась уж слишком привлекательной. Ведь, кажется, что вместо рыночного урегулирования ситуации и уступок, от которых выигрывают не столько участники рынка, сколько потребитель, некоторые производители готовы прибегать к нерыночным методам борьбы. И не удивляет, что они втягивают в это государство, как того, кто должен вынести свой вердикт и непременно в пользу… производителя.

Лилия Подоляк

