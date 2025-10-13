SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство

Член совета директоров фармкомпании "Дарница" Екатерина Загорий на конференции Forbes Health-2025 заявила, что компания в третий раз за текущий год может приостановить производство, пишет УНН.

Save our sales - спасите наши продажи

Мы дважды останавливали производство. Скорее всего, остановим в третий раз — заявила Екатерина Загорий.

Ранее стало известно, что компания была вынуждена дважды останавливать производство: сначала в марте на три недели и с июня по август. В общей сложности простой длился девять недель. Причина - падение продаж. В нем компания обвиняет аптеки - мол, те не хотят продавать препараты "Дарницы", при этом всячески пытаясь обойти другие моменты: как то, например, факт поднятия ею отпускной стоимости на препараты на 120% или то, что по многим позициям препараты этого производителя дороже аналогов (а аптеки согласно действующему регулированию обязаны иметь и предлагать самые дешевые аналоги по действующему веществу).

"Мы повышали — на уровень инфляции и по отдельным продуктам из-за удорожания сырья. Или "больше всего" — не утверждала бы: повышали и украинские, и иностранные производители", - заявила Екатерина Загорий на том же форуме на днях, хотя ранее не отрицала - рост стоимости за два года составил 120% (при годовой инфляции в 15%). А еще, что примечательно, при марже производителя, которая может доходить до 85% в отпускной стоимости препарата с завода.

Но времена меняются: изменились условия регулирования рынка (к формированию этих условий, кстати, тоже приложилась "Дарница"), изменились потребительские настроения - украинцы стали более бережливыми. Неизменным, кажется, осталось только желание позвать государство, чтобы оно вмешалось в рыночные отношения и непременно встало на чью-то сторону.

Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги

Критическое преимущество "Дарницы"?

Фармацевтическое производство является частью критической инфраструктуры, непосредственно влияющей на здоровье граждан. Такая ситуация дает "Дарнице" неоспоримый козырь в борьбе за влияние на фармацевтический рынок. Если фармзавод останавливается - это действительно кажется тревожным сигналом. А как любой тревожный сигнал, особенно во времена нестабильности, это требует внимания. Но действительно ли причины в том, о чем говорит производитель - или возможно причины другие? Не кроются ли за этим неудачные управленческие решения? Или же желание привлечь внимание государства с тем, чтобы оно, опасаясь полной остановки производства, приняло все условия производителя? А условия эти звучали уже неоднократно и кажутся направленными исключительно на аптеки - мол, их слишком много. Почему же производителя довольно откровенно раздражает вопрос количества аптек - настолько, что он, кажется, не только готов перевернуть весь рынок с ног на голову, но и действовать себе во вред? Выглядит так, будто цель создать обстоятельства, когда количество аптек сократится до одной на район - им придется принять все условия производителей, ведь никакой конкуренции уже не будет (как и удобства для потребителя, широкого ассортимента лекарств, скидок и программ лояльности). Но тогда те, кого не устраивает либеральное регулирование и здоровая конкуренция, будут чувствовать себя как рыба в воде: не нужно будет так учитывать спрос, улучшать качество, конкурировать ценой - достаточно будет договориться с директором центральной аптеки, чтобы ты стал единственным конкурентоспособным на весь район.

И кому-то, очевидно, такая модель показалась уж слишком привлекательной. Ведь, кажется, что вместо рыночного урегулирования ситуации и уступок, от которых выигрывают не столько участники рынка, сколько потребитель, некоторые производители готовы прибегать к нерыночным методам борьбы. И не удивляет, что они втягивают в это государство, как того, кто должен вынести свой вердикт и непременно в пользу… производителя.