Sony програв у Європейському суді в суперечці щодо "читерського" програмного забезпечення
Київ • УНН
Європейський суд не підтримав вимоги Sony про посилення захисту консолей від стороннього ПЗ. Суд постановив, що програми, які тимчасово змінюють дані в пам'яті консолі, не порушують авторське право.
Sony подав до суду на виробників стороннього "шахрайського" програмного забезпечення, але Європейський суд не підтримав вимоги Sony про посилення інтелектуального захисту.
Пише УНН із посиланням на Spiegel.
Японський виробник Sony подав позов проти німецької компанії, що виробляла продукцію для PlayStation Portable (PSP) та здійснювала продаж ще десять років тому.
Однак компанія зазнала поразки у вищому суді Європи. Суд Європейського Союзу (CJEU) не підтримав вимоги Sony про посилення інтелектуального захисту її консолей і відеоігор від третьої сторони, яка продає комп'ютерні програми, що змінюють роботу ігор.
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Програмне забезпечення не порушує закон про авторське право, якщо воно лише тимчасово змінює дані в пам'яті консолі, - ідеться у постанові Європейського суду (ECJ) у Люксембурзі.
Довідка
Чити є невід'ємною частиною ігрової культури. Скільки існують відеоігри, стільки ж існують люди, які намагаються в них шахраювати, іноді за допомогою додаткового програмного чи апаратного забезпечення. Хоча більшість ігрових правил та умов забороняють використання чит-інструментів, вони існують у багатьох іграх.
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