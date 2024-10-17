Sony проиграл в Европейском суде в споре о «читерском» программном обеспечении
Киев • УНН
Европейский суд не поддержал требования Sony об усилении защиты консолей от стороннего ПО. Суд постановил, что программы, которые временно изменяют данные в памяти консоли, не нарушают авторское право.
Sony подал в суд на производителей стороннего «мошеннического» программного обеспечения, но Европейский суд не поддержал требования Sony об усилении интеллектуальной защиты.
Пишет УНН со ссылкой на Spiegel.
Японский производитель Sony подал иск против немецкой компании, которая производила продукцию для PlayStation Portable (PSP) и осуществляла продажу еще десять лет назад.
Однако компания потерпела поражение в высшем суде Европы. Суд Европейского Союза (CJEU) не поддержал требования Sony об усилении интеллектуальной защиты ее консолей и видеоигр от третьей стороны, которая продает компьютерные программы, изменяющие работу игр.
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Программное обеспечение не нарушает закон об авторском праве, если оно лишь временно изменяет данные в памяти консоли, - говорится в постановлении Европейского суда (ECJ) в Люксембурге.
Справка
Читы являются неотъемлемой частью игровой культуры. Сколько существуют видеоигры, столько же существуют люди, которые пытаются в них мошенничать, иногда с помощью дополнительного программного или аппаратного обеспечения. Хотя большинство игровых правил и условий запрещают использование чит-инструментов, они существуют во многих играх.
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