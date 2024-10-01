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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сеть PlayStation не работает более 10 часов: игра онлайн невозможна, Sony все еще ищет решение

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 09:21  •  4212 просмотра

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Сеть PlayStation потерпела масштабный сбой, что сделало невозможным онлайн-игру для пользователей PS4 и PS5. Sony подтвердила проблему и работает над ее решением, но время восстановления работы сервиса пока неизвестно.

PlayStation уже подтвердила, что работает над решением проблемы, указывается, что единственный доступный вариант - дождаться, пока Sony исправит проблему.

Пишет УНН со ссылкой на MARCA.

Контекст

PlayStation Network стала жертвой технического инцидента, из-за которого игроки не могут наслаждаться онлайн-играми на PS4 и PS. В настоящее время служба не работает должным образом, и многие страны страдают от связанных проблем.

Справка

Внезапное отключение электроэнергии парализовало PlayStation Network, онлайн-платформу Sony, затронув геймеров по всему миру. Сбой, который начался рано утром, вызвал беспокойство и разочарование среди большого сообщества пользователей. Судя по всему, проблема возникла около 2:00 ночи, о чем сообщают онлайн-источники. Следует отметить, что пострадавшие сервисы включают доступ к онлайн-играм, управление учетными записями и социальные функции, связанные с сетью PlayStation.

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В прошлый раз подобные отключения были зафиксированы 1 июля 2024 года. То есть подобные сбои периодически случаются.

Реакция компании

В PlayStation уже подтвердили, что работают над решением проблемы. В одном из своих последних обновлений они прокомментировали: «Возможно, у вас возникли трудности со входом или созданием учетной записи для доступа к PlayStation Network. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Спасибо за ваше терпение».

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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