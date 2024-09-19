Google Play и App Store заблокировали 31 приложение онлайн-казино по запросу Минцифры

Еще 31 приложение онлайн-казино заблокировано в Google Play и App Store по обращению Минцифры. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

«Несколько месяцев назад обратились к Apple и Google по инициативе Президента по ограничению азартных игр. Есть результаты с Google - заблокированы первые 19 онлайн-казино в Google Play.

Относительно Apple. Ранее App Store заблокировал 50 приложений, сейчас еще 12 - благодаря вашим письмам», - сообщил Федоров.

По его словам, «если находите приложения онлайн-казино - пишите на почту [email protected] с темой письма „Блокировка казино“.

«Борьба с лудоманией продолжается. Спасибо Apple и Google за действенное сотрудничество», - резюмировал Федоров.

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино на запит Мінцифри - Федоров