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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Google Play и App Store заблокировали 31 приложение онлайн-казино по запросу Минцифры

Google Play и App Store заблокировали 31 приложение онлайн-казино по запросу Минцифры

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 18:20  •  8294 просмотра

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По обращению Минцифры Google Play заблокировал 19 приложений онлайн-казино, а App Store - 12. Федоров призвал граждан сообщать о выявленных приложениях нелегальных казино.

Еще 31 приложение онлайн-казино заблокировано в Google Play и App Store по обращению Минцифры. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.  

«Несколько месяцев назад обратились к Apple и Google по инициативе Президента по ограничению азартных игр. Есть результаты с Google - заблокированы первые 19 онлайн-казино в Google Play.

Относительно Apple. Ранее App Store заблокировал 50 приложений, сейчас еще 12 - благодаря вашим письмам», - сообщил Федоров.

По его словам, «если находите приложения онлайн-казино - пишите на почту [email protected] с темой письма „Блокировка казино“.

«Борьба с лудоманией продолжается. Спасибо Apple и Google за действенное сотрудничество», - резюмировал Федоров.

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино на запит Мінцифри - Федоров31 июля 2024, 08:19 • 15347 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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