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Google Play та App Store заблокували 31 застосунок онлайн-казино на запит Мінцифри

Google Play та App Store заблокували 31 застосунок онлайн-казино на запит Мінцифри

Київ • УНН

 • 19306 перегляди

За зверненням Мінцифри Google Play заблокував 19 застосунків онлайн-казино, а App Store - 12. Федоров закликав громадян повідомляти про виявлені застосунки нелегальних казино.

Ще 31 застосунок онлайн-казино заблоковано в Google Play та App Store за зверненням Мінцифри. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.  

"Кілька місяців тому звернулися до Apple та Google за ініціативою Президента щодо обмеження азартних ігор. Маємо результати з Google — заблоковано перші 19 онлайн-казино у Google Play.

Щодо Apple. Раніше App Store заблокував 50 застосунків, зараз ще 12 — завдяки вашим листам", - повідомив Федоров.

За його словами, "якщо знаходите застосунки онлайн-казино - пишіть на пошту [email protected] з темою листа "Блокування казино".

"Боротьба з лудоманією триває. Дякую Apple та Google за дієву співпрацю", - резюмував Федоров.

App Store заблокував 50 застосунків із нелегальними онлайн-казино на запит Мінцифри - Федоров31.07.24, 11:19 • 15687 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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