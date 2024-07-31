App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по запросу Минцифры, с Google переговоры продолжаются, сообщил в среду вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по обращению Минцифры. Ранее по инициативе Президента по ограничению азартных игр обратились к Apple и Google. Сегодня получили первые решения - в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр - написал Федоров в Telegram.

Также, по его словам, настроили фаст-трек с Apple по блокировке. "Все приложения, которые будет выявлять и передавать наша команда, - будут сразу блокироваться. Если есть такие кейсы - сообщайте нам. Для этого пишите на почту [email protected] с темой письма "Блокировка казино", - отметил вице-премьер.

"А с Google переговоры продолжаются. Уверен, также будем иметь результат. Спасибо компаниям за действенное сотрудничество", - указал Федоров.

Боротьба з азартними іграми та онлайн-казино без ліцензії: заблоковано понад 2500 сайтів, порушено 450 кримінальних справ