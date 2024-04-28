Борьба с азартными играми и онлайн-казино без лицензии: заблокировано более 2500 сайтов, возбуждено 450 уголовных дел

Более 2500 веб-сайтов, которые поддерживали нелегальные азартные игры и онлайн-казино без лицензии, были заблокированы по рекомендациям правоохранителей, расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр, сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По результатам направленных правоохранителями рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов в настоящее время заблокировано более 2500 веб-сайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и на которых размещались ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии. - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Как указано, сейчас продолжается расследование более 450 уголовных правонарушений, связанных с незаконной деятельностью в сфере азартных игр. В общем 21 лицу было объявлено подозрение, а против 72 человек направлены обвинительные акты в суд, в том числе 7 актов в отношении 68 членов преступных группировок, отметили в прокуратуре.

В 2023 году, как сообщается, было зарегистрировано 169 уголовных правонарушений в этой сфере. Подозрение получили 74 человека, а в суд было передано 52 обвинительных акта, которые касаются 97 человек. В ходе следствия было конфисковано более 7000 единиц техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Также была прекращена деятельность 10 казино, и в суд направлено 10 обвинительных актов против 42 членов преступных группировок, добавили в ведомстве.

Прокуроры, как отмечается, также осуществляют надзор за расследованиями, касающимися нескольких крупных компаний, которые вовлечены в создание и управление незаконными онлайн-казино.

В частности, как сообщается, они руководят процессом по уголовному делу, связанному с легализацией средств в размере 4,8 миллиарда гривен, полученных из незаконных онлайн-игр. Кроме того, как указано, проводится досудебное расследование в отношении компании, находящейся под санкциями и контролируется структурами и гражданами рф, которая организовала и вела нелегальную букмекерскую деятельность через ресурсы международной букмекерской конторы.

Напомним

Президент Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям азартных игр в Интернете путем ограничения рекламы, установления лимитов, мониторинга, блокировки нелегальных сайтов и введения ограничений для военнослужащих.