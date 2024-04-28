Боротьба з азартними іграми та онлайн-казино без ліцензії: заблоковано понад 2500 сайтів, порушено 450 кримінальних справ
Київ • УНН
Було заблоковано понад 2 500 веб-сайтів, що підтримують нелегальні азартні ігри та онлайн-казино без ліцензії, розслідується понад 450 кримінальних злочинів, пов'язаних із незаконною гральною діяльністю.
Понад 2500 вебсайтів, які підтримували нелегальні азартні ігри та онлайн-казино без ліцензії, були заблоковані за рекомендаціями правоохоронців, розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор, повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За наслідками направлених правоохоронцями рекомендацій щодо блокування протиправних ресурсів наразі заблоковано понад 2500 вебсайтів, які забезпечували діяльність проведення азартних ігор та на яких розміщувались ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії.
Деталі
Як вказано, наразі триває розслідування понад 450 кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною діяльністю в сфері азартних ігор. Загалом 21 особі було оголошено підозру, а проти 72 осіб скеровано обвинувальні акти до суду, в тому числі 7 актів стосовно 68 членів злочинних угруповань, зазначили у прокуратурі.
У 2023 році, як повідомляється, було зареєстровано 169 кримінальних правопорушень у цій сфері. Підозру отримали 74 особи, а до суду було передано 52 обвинувальних акти, які стосуються 97 осіб. В ході слідства було конфісковано понад 7000 одиниць техніки, проведено близько 500 обшуків та 700 оглядів адрес. Також було припинено діяльність 10 казино, і до суду направлено 10 обвинувальних актів проти 42 членів злочинних угруповань, додали у відомстві.
Прокурори, як зазначається, також здійснюють нагляд за розслідуваннями, що стосуються декількох великих компаній, які залучені до створення та управління незаконними онлайн-казино.
Зокрема, як повідомляється, вони керують процесом у кримінальній справі, пов'язаній з легалізацією коштів у розмірі 4,8 мільярда гривень, отриманих з незаконних онлайн-ігор. Окрім того, як вказано, проводиться досудове розслідування щодо компанії, що перебуває під санкціями і контролюється структурами та громадянами рф, яка організувала та вела нелегальну букмекерську діяльність через ресурси міжнародної букмекерської контори.
Нагадаємо
Президент Зеленський підписав указ про протидію негативним наслідкам азартних ігор в Інтернеті шляхом обмеження реклами, встановлення лімітів, моніторингу, блокування нелегальних сайтів та запровадження обмежень для військовослужбовців.