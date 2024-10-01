Мережа PlayStation не працює понад 10 годин: гра онлайн неможлива, Sony все ще шукає рішення
Київ • УНН
Мережа PlayStation зазнала масштабного збою, що унеможливило онлайн-гру для користувачів PS4 і PS5. Sony підтвердила проблему і працює над її вирішенням, але час відновлення роботи сервісу поки невідомий.
PlayStation вже підтвердила, що працює над вирішенням проблеми, вказується, що єдиний доступний варіант - дочекатися, поки Sony виправить проблему.
Пише УНН із посиланням на MARCA.
Контекст
PlayStation Network стала жертвою технічного інциденту, через який гравці не можуть насолоджуватися онлайн-іграми на PS4 і PS. Наразі служба не працює належним чином, і багато країн страждають від пов’язаних проблем.
Довідка
Раптове відключення електроенергії паралізувало PlayStation Network, онлайн-платформу Sony, зачіпившии геймерів по всьому світу. Збій, який почався рано вранці, викликав занепокоєння і розчарування серед великої спільноти користувачів. Судячи з усього, проблема виникла близько 2:00 ночі, про що повідомляють онлайн-джерела. Слід зазначити, що постраждалі сервіси включають доступ до онлайн-ігор, управління обліковими записами та соціальні функції, пов'язані з мережею PlayStation.
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Минулого разу подібні відключення були зафіксовані 1 липня 2024 року. Тобто подібні збої періодично трапляються.
Реакція компанії
У PlayStation вже підтвердили, що працюють над вирішенням проблеми. В одному зі своїх останніх оновлень вони прокоментували: "Можливо, у вас виникли труднощі з входом або створенням облікового запису для доступу до PlayStation Network. Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше. Дякуємо за ваше терпіння".
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