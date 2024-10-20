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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Сонце, тепло та туман: синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень

Київ • УНН

 • 28687 перегляди

З понеділка в Україні очікується сонячна погода без опадів, але з туманами. Температура повітря підвищиться до +14...+18°C, хоча вночі можливі заморозки.

Сонце, тепло та туман: синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень

Антициклон, що прийшов в Україну, розігріє температуру повітря наступного тижня. З понеділка на нас очікує потепління, погода буде сонячною, але з туманами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.

"Ось такою буде погода найближчим часом в Україні - без дощів, багато сонця, багато, втім, туманів. Тепла також побільшає на наступному тижні", - написала Діденко у своєму Телеграм-каналі.

Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня.

У більшості областей України передбачається потепління до +14+18 градусів.

Синоптик зауважила, що ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками.

Всередині тижня ймовірність заморозків зменшиться.

У Києві завтра, 21 жовтня, та найближчими днями опадів не очікується.

Вночі 21-го жовтня 0+3 градуси, місцями заморозки, надалі по тижню без заморозків, хоча й свіженько, +3+6 градусів.

Вдень у понеділок у столиці +12+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11+14 градусів.

За прогнозами синоптиків, найближчі дощі очікуються з 28-го жовтня.

Цьогоріч метеорологічна осінь у Києві настала на два тижні пізніше норми11.10.24, 16:45 • 16749 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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