Сонце, тепло та туман: синоптик дала прогноз погоди на наступний тиждень
Київ • УНН
З понеділка в Україні очікується сонячна погода без опадів, але з туманами. Температура повітря підвищиться до +14...+18°C, хоча вночі можливі заморозки.
Антициклон, що прийшов в Україну, розігріє температуру повітря наступного тижня. З понеділка на нас очікує потепління, погода буде сонячною, але з туманами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, пише УНН.
"Ось такою буде погода найближчим часом в Україні - без дощів, багато сонця, багато, втім, туманів. Тепла також побільшає на наступному тижні", - написала Діденко у своєму Телеграм-каналі.
Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня.
У більшості областей України передбачається потепління до +14+18 градусів.
Синоптик зауважила, що ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками.
Всередині тижня ймовірність заморозків зменшиться.
У Києві завтра, 21 жовтня, та найближчими днями опадів не очікується.
Вночі 21-го жовтня 0+3 градуси, місцями заморозки, надалі по тижню без заморозків, хоча й свіженько, +3+6 градусів.
Вдень у понеділок у столиці +12+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11+14 градусів.
За прогнозами синоптиків, найближчі дощі очікуються з 28-го жовтня.
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