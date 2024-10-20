Солнце, тепло и туман: синоптик дала прогноз погоды на следующую неделю

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С понедельника в Украине ожидается солнечная погода без осадков, но с туманами. Температура воздуха повысится до +14...+18°C, хотя ночью возможны заморозки.

Антициклон, пришедший в Украину, разогреет температуру воздуха на следующей неделе. С понедельника нас ожидает потепление, погода будет солнечной, но с туманами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

«Вот такой будет погода в ближайшее время в Украине - без дождей, много солнца, много, впрочем, туманов. Тепла также станет больше на следующей неделе», - написала Диденко в своем Телеграм-канале.

Северо-западный ветер сменится на юго-западный и это новое направление зачерпнет и забросит к нам высшие градусы с юга.

В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14+18 градусов.

Синоптик отметила, что ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками.

В середине недели вероятность заморозков уменьшится.

В Киеве завтра, 21 октября, и в ближайшие дни осадков не ожидается.

Ночью 21-го октября 0+3 градуса, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков, хотя и свеженько, +3+6 градусов.

Днем в понедельник в столице +12+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11+14 градусов.

По прогнозам синоптиков, ближайшие дожди ожидаются с 28-го октября.

В этом году метеорологическая осень в Киеве наступила на две недели позже нормы11 октября 2024, 13:45 • 16443 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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