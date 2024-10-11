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В этом году метеорологическая осень в Киеве наступила на две недели позже нормы

В этом году метеорологическая осень в Киеве наступила на две недели позже нормы

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 13:45  •  2364 просмотра

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Метеорологическая осень в Киеве началась 30 сентября, на две недели позже климатической нормы. Нынешнее метеорологическое лето длилось 135 дней, завершившись 29 сентября.

В Киеве уже две недели продолжается, метеорологическая осень, которая началась на две недели позже климатической нормы. Об этом заявили аналитики метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 30 сентября в Киев пришла метеорологическая осень, которая началась на две недели позже климатической нормы 

- пишут синоптики. 

Отмечается, что метеорологическая осень характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

Дополнение

Синоптики отметили, что раньше всего метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позже всего - 15 октября в 2020 году.

Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 18 мая, закончилось 29 сентября и в целом продолжалось 135 дней. Самым длинным лето было в 2012 году - 166 дней, а самым коротким в 1990 году - 88 дней.

Напомним,

В Украине на выходных ожидаются дожди и местами грозы. Температура снизится, прогнозируются заморозки в западных областях.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Киев
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