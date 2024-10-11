Дощі із грозами і заморозки: синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
В Україні на вихідних очікуються дощі та подекуди грози. Температура знизиться, прогнозуються заморозки в західних областях.
В Україні на вихідних очікуються дощі та подекуди грози. Температура знизиться, прогнозуються заморозки в західних областях, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 12 жовтня в Україні, крім сходу та заходу, помірні, у більшості областей значні дощі, в центральних та південних областях подекуди грози; температура вночі у західних та східних областях 3-8° тепла (на Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні грунту заморозки 0-3°), на решті території 9-16° тепла, вдень 17-22°, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях 11-16°.
13 жовтня на Лівобережжі, вдень і в західних областях помірні дощі, 14 жовтня в Україні, крім південного заходу, невеликий дощ, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом; температура вночі 3-11° тепла (в неділю у західних областях в повітрі заморозки 0-3°), вдень 8-15° тепла.
Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-12 м/с.
Новий атмосферний фронт принесе в Україну дощі на вихідних - синоптики08.10.24, 15:50 • 9086 переглядiв