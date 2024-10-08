Новий атмосферний фронт принесе в Україну дощі на вихідних - синоптики

В Україні з п'ятниці очікується новий атмосферний фронт, який прийде із заходу. Його переміщення територією країни супроводжуватиметься інтенсивними дощами впродовж вихідних. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.

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"З п'ятниці очікуємо на новий атмосферний фронт. Він надходитиме з Заходу. І в суботу вже практично по всьому правобережжю очікуємо на дощі. Потім він трохи зміститься на лівобережжя і приноситиме досить інтенсивні опади впродовж вихідних, переміщуючись із заходу у східному напрямку. Нарешті очікуємо опади по деяких південних областях, наприклад, Дніпропетровській, тому що там вже тривалий час посушливий період, ґрунтова посуха, і хоч трошки вологи нарешті дійде й туди", - зазначила Птуха.

До п'ятниці ж, з її слів, спостерігатиметься тепла погода.

"Циклон відходить на північний схід, сьогодні залишкові дощі можливі на Сумщині та Харківщині, але вони поступово припиняться. У наступні дні в більшості областей пануватиме суха погода. Температура до п’ятниці буде вищою, денні максимуми сягатимуть 17-24°C, а на північному сході трохи прохолодніше - 14-19°C. Сьогодні - перехідний день: циклон відходить, і повітря починає прогріватися завдяки сонячним проясненням", – повідомила Птуха.

Водночас, додала вона, нічна температура залишається невисокою, в межах 4-11 градусів в більшості регіонів. Трохи тепліше по південній частині, а саме по узбережжі морів, там нічні мінімуми можуть бути в межах 12-16 градусів.

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