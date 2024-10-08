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Коли чекати заморозків в Україні - відповідь синоптиків

Коли чекати заморозків в Україні - відповідь синоптиків

Київ • УНН

 • 8962 перегляди

Укргідрометцентр попереджає про можливі заморозки в Україні після 13-14 жовтня. Найбільша ймовірність заморозків очікується в західних, північних та північно-східних областях країни.

Уже наступного тижня в Україні можуть прийти заморозки, особливо висока їхня ймовірність по західних областях. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.

Деталі

"Заморозки були поки досить локально, і тільки на ґрунті, навіть не в повітрі. Але після вихідних, коли пройде атмосферний фронт і буде перебудова атмосферних процесів на території України, вже більшість процесів і більшість повітряних мас надходитиме з північного заходу та заходу, буде більш прохолодне повітря, ось саме тоді, на наступному тижні, після 13, 14 жовтня вже може бути ймовірність заморозків. Переважно це можуть бути західні області, північ, північний схід", – зазначила Птуха.

Туман, дощі і до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні 08.10.24, 08:15 • 14334 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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