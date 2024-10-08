Коли чекати заморозків в Україні - відповідь синоптиків

Уже наступного тижня в Україні можуть прийти заморозки, особливо висока їхня ймовірність по західних областях. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише УНН.

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"Заморозки були поки досить локально, і тільки на ґрунті, навіть не в повітрі. Але після вихідних, коли пройде атмосферний фронт і буде перебудова атмосферних процесів на території України, вже більшість процесів і більшість повітряних мас надходитиме з північного заходу та заходу, буде більш прохолодне повітря, ось саме тоді, на наступному тижні, після 13, 14 жовтня вже може бути ймовірність заморозків. Переважно це можуть бути західні області, північ, північний схід", – зазначила Птуха.

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