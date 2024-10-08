Когда ждать заморозков в Украине - ответ синоптиков

Уже на следующей неделе в Украину могут прийти заморозки, особенно высока их вероятность по западным областям. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

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"Заморозки были пока достаточно локально, и только на почве, даже не в воздухе. Но после выходных, когда пройдет атмосферный фронт и будет перестройка атмосферных процессов на территории Украины, уже большинство процессов и большинство воздушных масс будет поступать с северо-запада и запада, будет более прохладный воздух, вот именно тогда, на следующей неделе, после 13, 14 октября уже может быть вероятность заморозков. Преимущественно это могут быть западные области, север, северо-восток", - отметила Птуха.

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