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Когда ждать заморозков в Украине - ответ синоптиков

Когда ждать заморозков в Украине - ответ синоптиков

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:11  •  4792 просмотра

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Укргидрометцентр предупреждает о возможных заморозках в Украине после 13-14 октября. Наибольшая вероятность заморозков ожидается в западных, северных и северо-восточных областях страны.

Уже на следующей неделе в Украину могут прийти заморозки, особенно высока их вероятность по западным областям. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

Детали

"Заморозки были пока достаточно локально, и только на почве, даже не в воздухе. Но после выходных, когда пройдет атмосферный фронт и будет перестройка атмосферных процессов на территории Украины, уже большинство процессов и большинство воздушных масс будет поступать с северо-запада и запада, будет более прохладный воздух, вот именно тогда, на следующей неделе, после 13, 14 октября уже может быть вероятность заморозков. Преимущественно это могут быть западные области, север, северо-восток", - отметила Птуха.

Туман, дожди и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня8 октября 2024, 05:15 • 12528 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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