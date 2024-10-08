Туман, дожди и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  113466 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  129689 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
  •  114706 просмотра

Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
  •  105892 просмотра

АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
  •  102454 просмотра

Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
6 октября 2024, 20:56  •  118851 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

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АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  187960 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  205161 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

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Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  202370 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Туман, дожди и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня

Туман, дожди и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 05:15  •  1999 просмотра

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На Левобережье и востоке Украины ожидаются дожди, на западе - туман. Температура ночью 3-13°, днем 12-21°. Ветер западный и южный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

На Левобережье и востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на западе - туман. Температура днем 12-21°, местами порывы ветра до 20 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 8 октября ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, на остальной территории без осадков.

На западе страны ночью и утром местами туман.

Ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережье морей до 13°; днем 16-21°, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков8 октября 2024, 04:20 • 6370 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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