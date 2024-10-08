Туман, дожди и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
На Левобережье и востоке Украины ожидаются дожди, на западе - туман. Температура ночью 3-13°, днем 12-21°. Ветер западный и южный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
На Левобережье и востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на западе - туман. Температура днем 12-21°, местами порывы ветра до 20 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 8 октября ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, на остальной территории без осадков.
На западе страны ночью и утром местами туман.
Ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережье морей до 13°; днем 16-21°, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.
Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков8 октября 2024, 04:20 • 6370 просмотров