Туман, дожди и до 21° тепла: прогноз погоды на сегодня

На Левобережье и востоке Украины сегодня ожидаются дожди, на западе - туман. Температура днем 12-21°, местами порывы ветра до 20 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 8 октября ночью в большинстве районов Левобережья, днем на Сумщине и Харьковщине дожди, на остальной территории без осадков.

На западе страны ночью и утром местами туман.

Ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережье морей до 13°; днем 16-21°, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

Сегодня на Киевщине будет наблюдаться облачная погода без осадков