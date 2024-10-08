Туман, дощі і до 21° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На Лівобережжі та сході України очікуються дощі, на заході - туман. Температура вночі 3-13°, вдень 12-21°. Вітер західний та південний, 7-12 м/с, місцями пориви до 20 м/с.
На Лівобережжі та сході України сьогодні очікуються дощі, на заході - туман. Температура вдень 12-21°, місцями пориви вітру до 20 м/с, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 8 жовтня уночі в більшості районів Лівобережжя, вдень на Сумщині та Харківщині дощі, на решті території без опадів.
На заході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер західний (у західних областях південний), 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі у західних областях 3-8° тепла, на решті території 6-11°, на узбережжі морів до 13°; вдень 16-21°, на півночі, північному сході країни та в Карпатах 12-17°.
Сьогодні на Київщині спостерігатиметься хмарна погода без опадів08.10.24, 07:20 • 60640 переглядiв