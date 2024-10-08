Новый атмосферный фронт принесет в Украину дожди на выходных - синоптики

В Украине с пятницы ожидается новый атмосферный фронт, который придет с запада. Его перемещение по территории страны будет сопровождаться интенсивными дождями в течение выходных. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет УНН.

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«С пятницы ожидаем новый атмосферный фронт. Он будет поступать с Запада. И в субботу уже практически по всему правобережью ожидаем дожди. Затем он немного сместится на левобережье и будет приносить достаточно интенсивные осадки в течение выходных, перемещаясь с запада в восточном направлении. Наконец ожидаем осадки по некоторым южным областям, например, Днепропетровской, потому что там уже длительное время засушливый период, почвенная засуха, и хоть немножко влаги наконец дойдет и туда», - отметила Птуха.

До пятницы же, по ее словам, будет наблюдаться теплая погода.

«Циклон отходит на северо-восток, сегодня остаточные дожди возможны на Сумщине и Харьковщине, но они постепенно прекратятся. В последующие дни в большинстве областей будет царить сухая погода. Температура до пятницы будет выше, дневные максимумы будут достигать 17-24°C, а на северо-востоке немного прохладнее - 14-19°C. Сегодня - переходный день: циклон отходит, и воздух начинает прогреваться благодаря солнечным прояснениям», - сообщила Птуха.

В то же время, добавила она, ночная температура остается невысокой, в пределах 4-11 градусов в большинстве регионов. Немного теплее по южной части, а именно по побережью морей, там ночные минимумы могут быть в пределах 12-16 градусов.

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