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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди с грозами и заморозки: синоптики дали прогноз на выходные

Дожди с грозами и заморозки: синоптики дали прогноз на выходные

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 08:48  •  2799 просмотра

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В Украине на выходных ожидаются дожди и местами грозы. Температура снизится, прогнозируются заморозки в западных областях.

В Украине на выходных ожидаются дожди и местами грозы. Температура снизится, прогнозируются заморозки в западных областях, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 12 октября в Украине, кроме востока и запада, умеренные, в большинстве областей значительные дожди, в центральных и южных областях местами грозы; температура ночью в западных и восточных областях 3-8° тепла (во Львовской, Волынской и Ровенской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°), на остальной территории 9-16° тепла, днем 17-22°, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях 11-16°.

13 октября на Левобережье, днем и в западных областях умеренные дожди, 14 октября в Украине, кроме юго-запада, небольшой дождь, на высокогорье Карпат с мокрым снегом; температура ночью 3-11° тепла (в воскресенье в западных областях в воздухе заморозки 0-3°), днем 8-15° тепла.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-12 м/с.

Новый атмосферный фронт принесет в Украину дожди на выходных - синоптики8 октября 2024, 12:50 • 8600 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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