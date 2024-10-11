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Цьогоріч метеорологічна осінь у Києві настала на два тижні пізніше норми

Київ • УНН

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Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 30 вересня, на два тижні пізніше кліматичної норми. Цьогорічне метеорологічне літо тривало 135 днів, завершившись 29 вересня.

Цьогоріч метеорологічна осінь у Києві настала на два тижні пізніше норми

У Києві вже два тижні триває, метеорологічна осінь, яка розпочалась на два тижні пізніше за кліматичну норму. Про це заявили аналітики метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає УНН.

Деталі

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на два тижні пізніше за кліматичну норму 

- пишуть синоптики. 

Зазначається, що метеорологічна осінь характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Доповнення

Синоптики відзначили, що найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 18 травня, закінчилось 29 вересня і загалом тривало 135 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо

В Україні на вихідних очікуються дощі та подекуди грози. Температура знизиться, прогнозуються заморозки в західних областях.

Володимир Омельченко

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