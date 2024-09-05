Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп
Київ • УНН
Сьогодні у Верховній Раді відбудуться голосування щодо звільнення трьох міністрів та призначення дев'яти нових. Серед кандидатур на нові посади - Ольга Стефанішина, Олексій Кулеба та інші.
Сьогодні у Верховній Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільненняя та призначення нових міністрів. Планується звільнення Ірини Верещук, Дмитра Кулеби та Віталія Коваля, а також призначення 9 нових міністрів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля. І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів
Доповнення
Як писав УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.
ВР 4 серпня розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби та Ірини Верещук.
Ввечері 5 вересня представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів.
За пропозицією депутатської фракції ПП "Слуга Народу", яка діє на правах коаліції, надійшли подання Премʼєр-міністра України про призначення:
- Ольги Стефанішиної віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністром юстиції України.
- Олексія Кулеби віце-прем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України.
- Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України.
- Матвія Бідного міністром молоді та спорту України.
- Світлани Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України.
- Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.