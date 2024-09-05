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Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп

Сьогодні у Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільнення та призначення нових міністрів - нардеп

Київ • УНН

 • 22984 перегляди

Сьогодні у Верховній Раді відбудуться голосування щодо звільнення трьох міністрів та призначення дев'яти нових. Серед кандидатур на нові посади - Ольга Стефанішина, Олексій Кулеба та інші.

Сьогодні у Верховній Раді відбудуться всі кадрові голосування щодо звільненняя та призначення нових міністрів. Планується звільнення Ірини Верещук, Дмитра Кулеби та Віталія Коваля, а також призначення 9 нових міністрів. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Всі кадрові голосування будуть сьогодні. Буде звільнено Верещук, Кулебу та Коваля. І також сьогодні голосуватимуть за призначення 9 нових міністрів

- написав Гончаренко у Telegram.

Доповнення

Як писав УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.

ВР 4 серпня розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби та Ірини Верещук.

Ввечері 5 вересня представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що до Верховної Ради надійшли подання про призначення нових міністрів. 

За пропозицією депутатської фракції ПП "Слуга Народу", яка діє на правах коаліції, надійшли подання Премʼєр-міністра України про призначення:

  • Ольги Стефанішиної віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністром юстиції України. 
  • Олексія Кулеби віце-прем'єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України. 
  • Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України. 
  • Матвія Бідного міністром молоді та спорту України. 
  • Світлани Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. 
  • Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України. 
  • Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. 
  • Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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