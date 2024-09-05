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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Раде состоятся все кадровые голосования по увольнению и назначению новых министров - нардеп

Сегодня в Раде состоятся все кадровые голосования по увольнению и назначению новых министров - нардеп

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 06:02  •  2359 просмотра

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Сегодня в Верховной Раде состоятся голосования по увольнению трех министров и назначению девяти новых. Среди кандидатур на новые должности - Ольга Стефанишина, Алексей Кулеба и другие.

Сегодня в Верховной Раде состоятся все кадровые голосования по увольнению и назначению новых министров. Планируется увольнение Ирины Верещук, Дмитрия Кулебы и Виталия Коваля, а также назначение 9 новых министров. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Все кадровые голосования будут сегодня. Будут уволены Верещук, Кулеба и Коваль. И также сегодня будут голосовать за назначение 9 новых министров

- написал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

Как писал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке - Александр Камышин, Денис Малюська, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР 4 августа рассмотрела и согласовала все заявления об отставке - кроме Дмитрия Кулебы и Ирины Верещук.

Вечером 5 сентября представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров. 

По предложению депутатской фракции ПП «Слуга Народа», которая действует на правах коалиции, поступили представления Премьер-министра Украины о назначении:

  • Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министром юстиции Украины. 
  • Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины. 
  • Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия Украины. 
  • Матвея Бедного министром молодежи и спорта Украины. 
  • Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. 
  • Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов Украины. 
  • Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. 
  • Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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