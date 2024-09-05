Сегодня в Раде состоятся все кадровые голосования по увольнению и назначению новых министров - нардеп

Сегодня в Верховной Раде состоятся все кадровые голосования по увольнению и назначению новых министров. Планируется увольнение Ирины Верещук, Дмитрия Кулебы и Виталия Коваля, а также назначение 9 новых министров. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Все кадровые голосования будут сегодня. Будут уволены Верещук, Кулеба и Коваль. И также сегодня будут голосовать за назначение 9 новых министров - написал Гончаренко в Telegram.

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Как писал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке - Александр Камышин, Денис Малюська, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР 4 августа рассмотрела и согласовала все заявления об отставке - кроме Дмитрия Кулебы и Ирины Верещук.

Вечером 5 сентября представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что в Верховную Раду поступили представления о назначении новых министров.



По предложению депутатской фракции ПП «Слуга Народа», которая действует на правах коалиции, поступили представления Премьер-министра Украины о назначении:

Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министром юстиции Украины.

Алексея Кулебы вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины.

Виталия Коваля министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Матвея Бедного министром молодежи и спорта Украины.

Светланы Гринчук министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Натальи Калмыковой министром по делам ветеранов Украины.

Германа Сметанина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Николая Точицкого министром культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.