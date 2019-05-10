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Сьогодні слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків

Сьогодні слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків відбудуться у п'ятницю, 10 травня, у німецькому місті Гамбург. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані МЗС України.

"10 травня 2019 року у місті Гамбург (Німеччина) відбудуться слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів", - повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Агентом від України на слуханнях виступатиме очільниця української делегації – заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Захід відбудеться в головній залі суду і є відкритим.

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Додамо, за даними Зеркаль, слухання в Міжнародному трибуналі з морського права 10 травня триватимуть лише три години. Україну на засіданні також представлятимуть університетські професори.

Міжнародний трибунал з морського права, як очікується, ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня.

Як повідомляв УНН, у середині квітня Україна подала до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

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