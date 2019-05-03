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Міжнародний трибунал з морського права ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня

Міжнародний трибунал з морського права ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів буде ухвалене до кінця травня. Про це написала заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.

“Послідовна відмова Росії брати участь у слуханнях не зменшує легітимності справи щодо звільнення наших моряків і слухання відбудуться як заплановано — 10 травня 2019 року в Гамбурзі. Аргументи сторін — письмові документи і розшифровка виступів — будуть доступними вже під час слухань. Ми будемо доступні для коментарів та пояснень. Рішення Трибуналу буде ухвалене до кінця травня”, — написала Зеркаль.

З її слів, навіть якщо після ухвалення рішення Росія буде для своїх споживачів інформації подавати рішення про звільнення українських моряків “як велику послугу новообраному президенту України”, цивілізований світ буде свідомий, що насправді це не послуга, а виконання рішення Трибуналу.

“Ми не просимо послугу, ми вимагаємо негайного звільнення наших моряків як це передбачає Конвенція ООН з морського права”, — додала заступник міністра.

Як повідомляв УНН, Україна подала до міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

Президент Міжнародного трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів. Слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року

Раніше Росія заявила, що вважає, що Міжнародний трибунал з морського права не має юрисдикції для розгляду позову України.

Українські Національні Новини

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