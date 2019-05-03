Міжнародний трибунал з морського права ухвалить рішення щодо моряків до кінця травня

КИЇВ. 3 травня. УНН. Рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів буде ухвалене до кінця травня. Про це написала заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.