Международный трибунал по морскому праву примет решение по морякам до конца мая

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков и слушание состоится как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге. Аргументы сторон - письменные документы и расшифровка выступлений - будут доступны уже во время слушаний. Мы будем доступны для комментариев и объяснений. Решение Трибунала будет принято до конца мая", - написала Зеркаль.

По ее словам, даже если после принятия решения Россия будет для своих потребителей информации подавать решение об освобождении украинских моряков "как большую услугу новоизбранному президенту Украины", цивилизованный мир будет понимать, что на самом деле это не услуга, а исполнение решения трибунала.

"Мы не просим услугу, мы требуем немедленного освобождения наших моряков как это предусматривает Конвенция ООН по морскому праву", - добавила замминистра.

Как сообщал УНН, Украина подала в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей. Слушания состоятся 10-11 мая 2019 года.



Ранее Россия заявила, что считает, что Международный трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Украины.



