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Сегодня слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков

Сегодня слушания международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 15012 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков состоятся в пятницу, 10 мая, в немецком городе Гамбург. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МИД Украины.

"10 мая 2019 года в городе Гамбург (Германия) состоятся слушания Международного трибунала по морскому праву по делу о применении временных мер в отношении Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей", - сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Агентом от Украины на слушаниях будет выступать руководительница украинской делегации - заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Мероприятие состоится в главном зале суда и является открытым.

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Добавим, по данным Зеркаль, слушания в Международном трибунале по морскому праву 10 мая продлятся только три часа. Украину на заседании также будут представлять университетские профессора.

Международный трибунал по морскому праву, как ожидается, примет решение по моряках до конца мая.

Как сообщал УНН, в середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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