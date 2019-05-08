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Озвучено вимоги України на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права

Озвучено вимоги України на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у слуханнях у справах України проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів українська делегація звернеться до міжнародного трибуналу з вимогою зобов’язати РФ негайно звільнити військово-морські суда та екіпажі. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

“Щодо усних слухань міжнародного трибуналу: 10 травня за Європейським часом з 10:00 до 13:00 у місті Гамбург відбудуться відкриті усні слухання у справі щодо імунітетів трьох військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, які були незаконно захоплені Російською Федерацією 25 листопада минулого року у Чорному морі”, — сказала Зеленко.

З її слів, під час слухань делегація України представить свою позицію щодо запиту про застосування тимчасових заходів, які було направлено до міжнародного трибуналу з морського права 15 квітня цього року. Від імені України у якості агента виступатиме заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, також професори з міжнародного права та представники юридичної компанії. До складу делегації входять також представники МЗС, Військово-морських сил Збройних сил України, адвокати.

“Делегація звернеться до міжнародного трибуналу з вимогою зобов’язати РФ негайно звільнити наші військово-морські суда та їхні екіпажі, оскільки судна та військовослужбовці володіють імунітетом відповідно до Конвенції ООН з морського права, не можуть бути законно затримані, утримані та піддані суду з боку РФ”, — наголосила речниця МЗС.

“Хочу наголосити — той факт, що РФ відмовилась брати участь в усних слуханнях, абсолютно не впливає на легітимність процесу. Згідно з Конвенцією з морського права, не участь відповідача у справі ані означає зупинення судових процесів, ані звільнення відповідача від обов’язку виконувати рішення міжнародного трибуналу з морського права”, — додала Зеленко.

Вона пояснила, що для РФ відмова від участі у судових слуханнях міжнародного трибуналу з морського права не є новою справою. Дипломат наголосила також, що ці усні слухання є лише частиною великого комплексу політико-дипломатичних і правових зусиль, які МЗС докладає з метою звільнення наших моряків та суден.

“Згідно з установленою практикою, ми очікуємо на відповідне рішення міжнародного трибуналу вже за 2-3 тижні”, — повідомила Зеленко.

Нагадаємо, чинний Президент України Петро Порошенко утворив делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів.

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