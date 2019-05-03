Порошенко утворив делегацію України для участі у міжнародному трибуналі з морського права

"Утворити делегацію України для участі у слуханнях у справах України проти Російської Федерації щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів", - йдеться в документі.

До складу делегації увійшли:



ЗЕРКАЛЬ Олена Володимирівна - заступник Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, глава делегації, агент України;



ЗАЛЮБОВСЬКИЙ Леонід Віталійович - помічник командувача Військово-Морських сил Збройних сил України з правової роботи - начальник юридичної служби;



ЗОЛОТАРЬОВА Оксана Вадимівна - заступник директора Департаменту - начальник відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України;



ТАРАСОВ Андрій Андрійович - начальник штабу - перший заступник командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.



Указом главі делегації дозволено залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

Також документом доручено Главі делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справ України проти РФ щодо імунітету трьох українських військово-морських суден та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів у порядку статті 290 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Додатка VII до неї.

Крім того, указом Кабінету Міністрів України доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із участю делегації України у слуханнях.

Як повідомляв УНН, Україна подала до міжнародного трибуналу з морського права з проханням вжити тимчасових заходів і зобов’язати Росію звільнити українських моряків і кораблі.

Президент Міжнародного трибуналу з морського права визначив дати слухань у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів. Слухання відбудуться 10-11 травня 2019 року.

Росія відмовилась від участі у слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у міжнародному трибуналі з морського права.

Рішення Міжнародного трибуналу з морського права буде ухвалене до кінця травня.