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Порошенко создал делегацию Украины для участия в международном трибунале по морскому праву

Порошенко создал делегацию Украины для участия в международном трибунале по морскому праву

Киев  •  УНН

 • 8927 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины для участия в слушаниях по делам Украины против РФ по иммунитету трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Об этом говорится в указе Президента №182/2019, передает УНН.

"Образовать делегацию Украины для участия в слушаниях по делам Украины против Российской Федерации по иммунитету трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей", - говорится в документе.

В состав делегации вошли:

  • ЗЕРКАЛЬ Елена Владимировна - заместитель Министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, глава делегации, агент Украины;
  • ЗАЛЮБОВСКИЙ Леонид Витальевич - помощник командующего Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины по правовой работе - начальник юридической службы;
  • ЗОЛОТАРЕВА Оксана Вадимовна - заместитель директора Департамента - начальник отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины;
  • ТАРАСОВ Андрей Андреевич - начальник штаба - первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.

Указом главе делегации разрешено привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников.

Также документом поручено главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов, необходимых для рассмотрения дел Украины против РФ по иммунитету трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей в порядке статьи 290 Конвенции организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года и Приложения VII к ней.

Кроме того, указом Кабинету Министров Украины поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях.

Как сообщал УНН, Украина подала в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей. Слушания состоятся 10-11 мая 2019 года.

Россия отказалась от участия в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в международном трибунале по морскому праву.

Решение Международного трибунала по морскому праву будет принято до конца мая.

Украинские Национальные Новости

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