Порошенко создал делегацию Украины для участия в международном трибунале по морскому праву

КИЕВ. 3 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко создал делегацию Украины для участия в слушаниях по делам Украины против РФ по иммунитету трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей. Об этом говорится в указе Президента №182/2019, передает УНН.