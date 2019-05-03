Росія відмовилась від участі в у міжнародному трибуналі з морського права

КИЇВ. 3 травня. УНН. Росія повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у міжнародному трибуналі з морського права. Про це написала заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.