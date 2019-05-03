Россия отказалась от участия в международном трибунале по морскому праву
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Россия сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в международном трибунале по морскому праву. Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в Facebook, передает УНН.
"На этот раз Россия так же сообщила, что не будет участвовать в слушаниях относительно временных мер по делу об иммунитете украинских военных кораблей и членов их экипажей в международном мрибунале по морскому праву", - написала Зеркаль.
В одночасье, по ее словам, отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела по освобождению украинских моряков.
"Слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - добавила она.
Как сообщал УНН, Украина подала в международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.
Президент Международного трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер в Российской Федерации о нарушении иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и двадцати четырех членов их экипажей. Слушания состоятся 10-11 мая 2019
Ранее Россия заявила, что считает, что Международный трибунал по морскому праву не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Украины.