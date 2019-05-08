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Озвучено требования Украины на слушаниях международного трибунала по морскому праву

Озвучено требования Украины на слушаниях международного трибунала по морскому праву

Киев  •  УНН

 • 17427 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На слушаниях международного трибунала по морскому праву в слушаниях по делам Украины против РФ относительно иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей украинская делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить военно-морские суда и экипажи. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.

"Относительно устных слушаний международного трибунала: 10 мая по Европейскому времени с 10:00 до 13:00 в городе Гамбург состоятся открытые устные слушания по делу о иммунитете трех военных кораблей и 24 членов их экипажей, которые были незаконно захвачены Российской Федерации 25 ноября прошлого года в Черном море", - сказала Зеленко.

По ее словам, во время слушаний делегация Украины представит свою позицию по запросу о применении временных мер, которые были направлены в международный трибунал по морскому праву 15 апреля этого года. От имени Украины в качестве агента будет выступать заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, также профессор по международному праву и представители юридической компании. В состав делегации входят также представители МИД, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, адвокаты.

"Делегация обратится к международному трибуналу с требованием обязать РФ немедленно освободить наши военно-морские суда и их экипажи, поскольку суда и военнослужащие обладают иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, не могут быть законно задержаны, удержанны и подвергнуты суду со стороны РФ", - отметила пресс-секретарь МИД.

"Хочу подчеркнуть - тот факт, что РФ отказалась участвовать в устных слушаниях, совершенно не влияет на легитимность процесса. Согласно Конвенции по морскому праву, неучастие ответчика по делу ни означает остановки судебных процессов, ни освобождения ответчика от обязанности выполнять решения международного трибунала по морскому праву", - добавила Зеленко.

Она пояснила, что для РФ отказ от участия в судебных слушаниях международного трибунала по морскому праву не является новым делом. Дипломат подчеркнула также, что эти устные слушания являются лишь частью большого комплекса политико-дипломатических и правовых усилий, которые МИД прилагает с целью освобождения наших моряков и судов.

"Согласно установленной практике, мы ожидаем соответствующее решение международного трибунала уже через 2-3 недели", - сообщила Зеленко.

Напомним, действующий Президент Украины Петр Порошенко сформировал делегацию Украины для участия в слушаниях по делам Украины против РФ относительно иммунитета трех украинских военно-морских судов и двадцати четырех членов их экипажей.

Украинские Национальные Новости

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