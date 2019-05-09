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Трибунал з морського права: завтра слухання у справі України триватиме лише три години

Трибунал з морського права: завтра слухання у справі України триватиме лише три години

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Слухання в Міжнародному трибуналі з морського права 10 травня у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів триватимуть лише 3 години. Про це написала заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль у Facebook, передає УНН.

"Слухання в Міжнародному трибуналі з морського права 10 травня триватимуть лише 3 години. У судових процесах такого рівня це буквально – верхівка айсбергу величезного обсягу роботи", - написала заступник міністра.

За її словами, під час слухань в Міжнародному трибуналі з морського права 10 травня у представленні позицій України візьмуть участь університетські професори. 

"Чи не найважливішу роль у представленні позицій держав в міжнародних судових інстанціях відіграють університетські професори. Нам пощастило залучити до представництва наших інтересів в судових справах людей, академічний та практичний досвід і авторитет яких визнано в усьому світі", - зазначила Зеркаль.

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За її словами, у представленні українських позицій візьме участь професор Жан-Марк Тювенін (Jean-Marc Thouvenin) – генеральний секретар Гаазької Академії міжнародного права. Він веде активну практику представництва держав у Міжнародному суді ООН, Постійній палаті третейського суду та в Європейському суді справедливості протягом десятиліть.
Зокрема, він бере участь у найактуальніших на сьогодні справах в Міжнародному суді ООН, таких, як "Болівія проти Чилі щодо обов’язку вести переговори про доступ до Тихого Океану" та "Іран проти США щодо порушення положень двосторонньої Угоди про дружбу 1955 року".

Крім того, у представленні позицій України візьме участь професор Альфред Соонс (Alfred H. Soons), який був арбітром у трибуналах з морського права у багатьох справах останніх років, зокрема, у справі "Філіппіни проти Китаю щодо Південно-Китайського моря" та у справі "Нідерланди проти Росії щодо голландського судна "Arctic Sunrise".

"Рішення у цих справах найчастіше згадуються в контексті наших справ проти Російської Федерації", - зазначила Зеркаль.

Вона додала, що на червневих слуханнях у Гаазі також приєднається Гарольд Коу (Harold Koh) – Стерлінгський Професор (Sterling Professor) з міжнародного права Єльського університету.

Нагадаємо, у МЗС озвучили вимоги України на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права

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